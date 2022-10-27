قطع المياه لـ 12 ساعة فى مناطق بالجيزة بسبب مشروع المونوريل

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال مشروع المونوريل، وتعارضها مع مسار خط المياه قطر 800 مم المغذى لطريق مصر إسكندرية الصحراوى وأبو رواش، الأمر الذى يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل مسار الخط.





ونوهت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، ستقطع المياه عن مناطق "طريق مصر إسكندرية الصحراوى"، ابتداء من العمليات الخاصة، الأمن المركزى، نيو جيزة، ماونتن فيو، ويست هيلز، جوزيف المستقبل، سامكريت، أبو رواش"، وذلك لمدة 12 ساعة، بدءا من الساعة السادسة مساء غد الجمعة، وحتى الساعة السادسة صباح السبت. وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر شركة مياه الشرب سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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