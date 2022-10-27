وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر للمشاركة فى اجتماعات القمة العربية

جدة - نرمين السيد - يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية إلى العاصمة الجزائرية غد الجمعة، للمشاركة فى الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك فى إطار الإعداد لاجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها يومى 1 و2 نوفمبر 2022 بالجزائر.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سوف يشارك على مدار يومى 29 و30 أكتوبر الجارى فى اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، والذى سيتولى النظر فى جدول الأعمال ومشاريع القرارات المطروحة على القمة، فضلًا عن مشاركة الوزير سامح شكرى فى الجلسة التشاورية المغلقة التى سيعقدها السادة الوزراء صباح يوم الأحد 30 الجارى. وأشار السفير أبو زيد، إلى أن انعقاد القمة العربية بعد انقطاع دام لأكثر من عامين يكسبها أهمية خاصة، لاسيما لكونها تنعقد فى ظل ظروف دولية بالغة الدقة، وتحديات جسام تقتضى تعزيز آليات العمل العربى المشترك والتضامن بين الدول العربية من أجل مواجهة تلك التحديات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعوب العربية.

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