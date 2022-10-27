التموين: طرح الأرز خارج البطاقات بأسعار ما بين 11 لـ15 جنيه للكيلو

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر الأرز الأبيض بالمجمعات الاستهلاكية، وكافة المنافذ التموينية بسعر 10.5 جنيه على البطاقات التموينية، بكافة المنافذ التموينية والبالغ عددها ما يقرب من 40 ألف منفذ تموينى بكافة محافظات الجمهورية.





وأشار المصيلحى إلى استمرار ضخ وطرح الأرز خارج البطاقات التموينية، من جانب السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت والمينى ماركت بأسعار تتراوح من 12- 15 جنيه للكيلو معبأ، ويتراوح سعر الكيلو السائب من 11-12 جنيه. وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال أن الوزير قد وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ يومى لكميات كبيرة من الأرز بالمجمعات ومتابعة ضخه فى مخازن شركات الجملة لصرفه لمنافذ صرف السلع التموينية. وأشار المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أن الدكتور الوزير، قد وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات بمتابعة توافر الأرز فى كل قطاعات البيع الغذائية، للتأكد من التزام الكل ببيعه، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

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