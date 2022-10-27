ميسي يتصدر التشكيل المثالي في دوري أبطال أوروبا وغياب لفخر العرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 05:28 مساءً - كشف الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن التشكيل المثالي للجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة تشامبيونزليج، والتي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء على الترتيب.

شهد التشكيل المثالي للجولة الخامسة على عدم تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، رغم تسجيله هدفًا وصناعة أخر خلال ثلاثية الريدز داخل شباك أياكس، وحسم التأهل إلي دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

فيما ترأس التشكيل الرسمي للجولة الخامسة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما داخل شباك ماكابي حيفا في المباراة التي إنتهت بفوز نادي العاصمة الفرنسية 7-2 في الجولة الخامسة والتأهل إلي دور الـ 16.

وجاء التشكيل المثالي للجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: دييجو كوستا (بورتو)

الدفاع: أندرو روبرتسون (ليفربول)، ليو اوستجارد (نابولي)، ماتيو جابيا (ميلان)، جونزالو مونتيل (إشبيلية).

الوسط: يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد)، ماركوس إدواردز (سبورتنج لشبونة)، سيرج جنابري (بايرن ميونخ).

الهجوم: مهدي طارمي (بورتو)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان).

التشكيل المثالي للجولة الخامسة