نائب محافظ المنيا وسفير «يونيسيف» يتفقدان عدد من المشروعات بقرية صفط الخمار

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، نائبا عن أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه السفير جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر "اليونيسيف"، عددا من البرامج والمشروعات التي تنفذها منظمة اليونيسف بعدد من قري محافظة المنيا، وذلك بهدف متابعة البرامج التي يجري تنفيذها والتواصل مع المنسقين والأطفال ومختلف فئات المجتمع.





رافق نائب المحافظ، أعضاء وفد منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، حمدى السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، مصطفى النعمانى ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى. تابع نائب المحافظ وسفير اليونيسيف تنفيذ الأنشطة والفعاليات التى تنظمها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ودعم من منظمة اليونيسف ، بمدرسة صفط الخمار الابتدائية، حيث تفقدا العرض الختامى لمبادرة صحتهم مستقبلهم ، كما شارك نائب المحافظ والسفير، الأطفال خلال تنفيذ تلك الفعاليات حرصاً على مشاركتهم البهجة والسرور للأطفال، مشيدين بتلك الفعاليات لما تقدمة من حملات توعوية لرفع المستوى الثقافى والفكرى. كما تفقدا، الوحدة الصحية بقرية صفط الخمار، لمتابعة وصلات المياه والمرافق التى تم توصيلها من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وشهدوا أعمال حملة طبية لتحليل السكر والضغط ، بالإضافة لمتابعة تركيب وصلات المياه المنزلية بقرية عقيلة سعد، ضمن برنامج القرض الدوار ، والتى يتم تنفيذه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومنظمة اليونيسف ، حرصاُ من الأجهزة التنفيذية والمنظمة لمتابعة تنفيذ الاعمال.

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