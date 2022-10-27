المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتوقع انخفاض الدولار خلال 10 أيام مع توازن العرض والطلب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 04:29 مساءً -

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ضرورة التوسع في التصدير، خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع قرارات زيادة سعر الفائدة وطرح شهادات مرتفعة العائد، وتحرير قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، في إطار سعر صرف مرن يعكس قوى العرض والطلب.

وأضاف الصياد، أنّ الشركات المصدرة من المفترض ألا تقل عن 20 إلى 25%، في ظل مثل تلك الأوقات التي تواجهها السوق المحلية، كما أنه لابد أن يتم رفع معدلات التصدير إلى 40 و50% من الإنتاج من أجل استمرار الإنتاج وجذب العملة الصعبة.

ونوه الصياد بأنّ زيادة أسعار الدولار بهذا الشكل كان متوقعا مع تحرير سعر الصرف، وكان قد حدث في في 2016 عندما تجاوز السعر 20 جنيهًا، ثم ما لبث أن تراجع مرة أخرى وهو ما نتوقع أن يحدث خلال أسبوع أو 10 أيام مع حدوث توازن بين العرض والطلب.