محافظ الاقصر يستقبل وزيرة الهجرة في مستهل زيارتها للمحافظة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 04:28 مساءً - استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الاقصر السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في مستهل زيارتها للمحافظة للمشاركة في مؤتمر ومعرض " الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي، المجتمع المدني والتنمية المستدامة".

رحب المحافظ بالوزيرة والوفد المرافق لها معربا عن تقديره لهذه الزيارة الهامة التي تشارك خلالها الوزيرة في في مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بالتنسيق مع جمعية سيدات الاعمال للتنمية والذي تستضيفه الاقصر خلال الفترة من 27 اكتوبر وحتي نهاية الشهر الجاري ويتضمن المؤتمر الاحتفال باليوبيل الفضي لاتحاد المستثمرات العرب .

اعربت الوزيرة عن سعادتها بزيارة الاقصر وحفاوة الاستقبال مؤكدة حرصها علي زيارة الاقصر في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بمحافظات الصعيد ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن رؤية مصر التنموية .