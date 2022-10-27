الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات إيجابية لمرض شلل الأطفال بكل المحافظات (صور)

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الاحتفالية استعراض إنجازات البرنامج الموسع للتطعيمات، والموقف الوبائى لمرض شلل الأطفال واستراتيجيات الحفاظ على مصر خالية من المرض، فضلا عن دور حملات التطعيم فى القضاء على الأمراض المستهدفة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة على الحفاظ على مكتسبات الدولة فى خلو مصر من مرض شلل الأطفال، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية عام 2006.



وأكد عبدالغفار عدم رصد أى حالات مصابة بشلل الأطفال بكل محافظات الجمهورية، مناشدا المواطنين وأولياء الأمور بعدم الإنسياق وراء الشائعات التى تتداول على وسائل التواصل الاجتماعى.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى، أن البرنامج الموسع التطعيمات يستهدف توفير 10 أنواع من التطعيمات الروتينية للأطفال وتطعيمات المسافرين وتطعيمات الانفلونزا الموسمية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



وأكد قنديل العمل على زيادة عدد التطعيمات المقدمة للمواطنين من خلال البرنامج الموسع للتطعيمات، لافتا إلى تمثيل البرنامج بكل محافظات الجمهورية.



وأشار قنديل إلى أن مصر من الدول الرائدة فى مجال الترصد البيئى للكشف عن فيروس شلل الاطفال، لافتا إلى إطلاق وزارة الصحة حملات التطعيمات القومية الكبرى والمحدودة بشكل دورى والتى تستهدف تطعيم الأطفال المصريين والغير مصريين ضد مرض شلل الأطفال، من خلال إتاحة التطعيمات فى الوحدات والمراكز الصحية والعيادات المتنقلة والمرور على المنازل، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للأطفال.



ولفت قنديل إلى التدريب الدورى لكافة الفرق الصحية على أعمال التطعيمات بالوحدات الصحية والبالغ عددها أكثر من 5000 وحدة بكافة المحافظات، فضلا عن تدريب الفرق المختصة على أعمال الترصد.

واستعرضت الدكتور نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، الموقف العالمى والإقليمى الخاص بمرض شلل الأطفال، مشيدة بالتجربة المصرية فى القضاء على المرض.

وأكدت القصير امتلاك مصر واحد من أقوى نظم الترصد البيئى على المستويين العالمى والإقليمى، لافتة إلى حرص منظمة الصحة العالمية على تقديم كافة سبل الدعم لمصر للحفاظ عليها خالية من المرض، حفاظا على أمنها الصحى.