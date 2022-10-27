بمليار جنيه.. وزير الرى ومحافظى المنيا وأسيوط يشهدون بدء إحلال قناطر ديروط

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، يرافقه أسامة القاضى محافظ المنيا، وعصام سعد محافظ أسيوط، صباح اليوم الخميس، بدء مشروع إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط، بمحافظة أسيوط، وذلك بحضور أوكا هيروشى السفير اليابانى بمصر، كاتو كين ممثل وكالة التعاون الدولى اليابانية، بتكلفة مليار و200 مليون جنيه مصرى كما تفقدوا الأعمال التى يجرى تنفيذها بالمشروع.





وخلال كلمته أكد الدكتور هانى سويلم، أن مشروع إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط يعد ضمن مجموعة من المشروعات الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى بمختلف محافظات الجمهورية كما يأتى استكمالا لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف والتى تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى، أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة يهدف لتحسين عملية الرى فى زمام 1.60 مليون فدان من مساحة الأراضى الزراعية بخمس محافظات هى (أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم - الجيزة) وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس وتقع مجموعة ديروط على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند الكيلو (60,600)، وتقوم بإطلاق تصرف سنوى من خلال المجموعة قدره 9.6 مليار م3 سنويا لتغذى مجموعة القناطر (7) سبعة ترع فرعية وهم قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبوجبل وقنطرة فم ترعة الدلجاوى مضيفا أن المشروع يشتمل على إنشاء مبانى للتشغيل والتحكم وعمل كوبرى علوى ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لعدد 45 موقعا بنطاق المشروع.

من جانبه، أشاد محافظ المنيا، بجهود الدولة فى دعم وتنمية المشروعات الكبرى لتنمية الصعيد، والذى يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإعطاء الأولوية للمشروعات القومية التى تستهدف تنمية الصعيد، وضمن خطة وزارة الموارد المائية والرى لإحلال وتجديد المنشآت الكبرى والتى مر على إنشائها أكثر من 100 عام.

أوضح المحافظ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أصدر توجيهاته بإطلاق المشروع القومى لتبطين الترع فى ابريل 2020، حيث كان نصيب محافظة المنيا من المشروع، تبطين وتأهيل الترع بإجمالى 52 عملية، بأطوال تصل إلى 832 كم، بتكلفة تقديرية 2 مليار و710 مليون جنيه تقريبا، تم تنفيذ أكثر من 70% من المستهدف، الأمر الذى أدى إلى تعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات، وتوصيل مياه الرى إلى نهايات الترع دون عوائق وتقليل البخر وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضى الزراعية، وتوفير المبالغ الطائلة التى كان يتم إنفاقها سابقاُ على صيانة تلك الترع، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى تم تنفيذ المشروع بها.

فيما أشار عصام سعد محافظ أسيوط – فى كلمته – إلى أن مشروع قناطر ديروط الجديدة يعد مشروع قومى جديد يضاف للمشروعات القومية بالمحافظة معلنًا دعمه الكامل لاستكمال أعمال إنشاء مجمع قناطر ديروط وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروع، لافتا إلى قناطر ديروط تم انشائها فى عهد الخديوى إسماعيل عام 1872 منذ أكثر من 150 عامًا ولازالت تعمل بكفاءة فى أداء مهامها وتعد من أقدم المنشآت الهيدروليكية فى العالم وأقدم منشأ مائى فى مصر مازال يعمل حتى الآن.

ومن جانبه عبر السفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، عن سعادته لتواجده بأسيوط، مشيدًا بالعلاقات الطيبة التى تربط مصر واليابان فى كافة المجالات ولاسيما فى مجال الموارد المائية، مؤكدا على تعاون ودعم دولة اليابان لتأمين الأمن الغذائى ودعم مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتصدى لتغير المناخ ودعم الشراكة مع الحكومة المصرية فى مجالات التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الإنجازات التى شهدتها مصر مؤخرًا من شأنها تيسير الأعمال وتشجيع مناخ الاستثمار أمام المستثمرين.

وفى نهاية الاحتفال توجه وزير الرى والموارد المائية ومحافظى المنيا وأسيوط والسفير اليابانى ومسؤولى هيئة التعاون اليابانى "الجايكا" وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومسؤولى وقيادات وزارة الرى ومديرية رى المنيا وأسيوط؛ لتفقد الأعمال التى يجرى تنفيذها بالمشروع وإعطاء إشارة بدء الأعمال بالمشروع وقاموا بحفر ساتر ترابى للإعلان عن بدء الأعمال.