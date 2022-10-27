عاجل- الرئيس السيسى يستقبل عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بجهود الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون مع جميع الأجهزة التابعة للمنظمة الفرانكفونية لدعم آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة، لاسيما من خلال التعاون لتعزيز التدريب الجامعى والبحث العلمى وتعظيم المهارات للكوادر والأجيال المستقبلية، ومشيرا إلى الأهمية القصوى التى توليها مصر للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة أساسية داعمة للدولة فى مواجهة التحديات وتحقيق الاهداف والغايات.

من جانبه؛ أعرب عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية عن تشرفه بلقاء الرئيس، موجها الشكر لمصر على دعمها التاريخى للمنظمة الفرانكفونية، ومؤكدا حرص الوكالة الجامعية على توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز التقارب مع مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا بالنسبة للوكالة، خاصة فى ظل دورها الإقليمى المحورى كمركز ثقل سياسى واقتصادى واجتماعى فى المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراضا لأوجه التعاون بين مصر والوكالة الجامعية للفرانكفونية، خاصة ما يتعلق بجامعة سنجور للتنمية فى أفريقيا، والتى تستضيف الإسكندرية مقرها، وتمثل إحدى نماذج التعليم الجامعى المتميز ومن أهم الهيئات التعليمية والثقافية التابعة للوكالة الجامعية، حيث تم التوافق بشأن تطوير التعاون بين الجانبين فى إطار انشاء مراكز لتطوير الابداع العلمى بمصر يخدم القارة الافريقية ولإعداد الكوادر الإفريقية بما يؤهل خريجيها للإدارة الفاعلة لدفع استراتيجيات التنمية المستدامة لدول القارة.