بروتوكول تعاون بين الوطنية للإعلام والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية الدكتورإسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري و عدد من السادة قيادات الأكاديمية وأساتذة الاعلام بالأكاديمية ، وبحضور عدد من السادة رؤساء قطاعات الوطنية للإعلام ، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والأكاديمية فى مجال التدريب

حيث أكد حسين زين أن الأكاديمية تعد بيت خبرة مصري عربي فى مجال التعليم والتدريب ، وهى من أفضل الجامعات على المستوى العربي والدولي التى تقدم تعليما وتدريبا يواكب التطورات الهائلة بتكنولوجيا المعلومات ،

وقال زين أن الوطنية للإعلام تحرص على توفير دورات تدريبية نوعية بكفاءة عالية للعاملين بها لتحقيق أقصى استفادة لزيادة خبراتهم ومهاراتهم بما ينعكس بشكل ايجابي على الأداء في العمل

ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن الأكاديمية ترحب بالتعاون مع هذا الصرح الإعلامى العريق صاحب المهنية الكبيرة المتميزة وأن شباب وطلاب الأكاديمية سيكتسبون من خلال التدريب المشترك خبرات مهنية كبيرة على أحدث فنون و أساليب العمل الإعلامي

حيث ناقش الجانبان سبل تنفيذ برامج تدريبية مكثفة على عدد من الأفرع والتخصصات الإعلامية بهدف زيادة الخبرات وصقل المهارات فى كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة لمواكبة النمو السريع فى عالم الإعلام والاتصال