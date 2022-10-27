عاجل - الرئيس السيسى يعرب عن تقديره لدعم محمد بن راشد لمصر

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فى بلده الثانى مصر، الذى تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور 50 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات، مؤكدا ما يجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك.

وأعرب الرئيس عن تقديره واعتزازه بجهود سمو الشيخ محمد بن راشد، الداعمة لمصر والتى ترسخ أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من ناحيته، أعرب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن الامتنان للرئيس والشعب المصرى، على حفاوة الاستقبال، مشددا على ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتى، فضلا عن الدور المهم الذى تضطلع به الجالية المصرية فى الإمارات كجسر حضارى يربط البلدين الشقيقين، ومثمنا دور مصر المحورى فى الدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلى والدولى.