سها جندى: الحكومة أعدت خطة لمواجهة التحديات الاقتصادية بتوجيهات الرئيس

جدة - نرمين السيد - حضر الفعاليات، كل من حرم رئيس جمهورية صربيا "تمارا فوتشيتش"، الممثلة الرسمية عن السيدة الأولى لجمهورية موريتانيا الإسلامية، حرم رئيس جمهورية موريتانيا الدكتورة "مريم بنت فاضل الداه"، وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والمرأة الموريتانية الوزيرة صفية بنت انتهاه، صاحبة السمو الملكى الأميرة اعتدال آل سعود من المملكة العربية السعودية، سمو الشيخة مرايم الخير حرم المغفور له ناصر الصباح من الكويت، سمو الشيخة هند القاسمى من الإمارات، السيدة كابينا جيلين، شقيقة رئيس الكونغو الديموقراطية مستشار مجلس النواب الديموقراطية وحرم وزير الدفاع بالكونغو، والدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، والسادة أعضاء وعضوات الاتحاد.

واستهلت السفيرة سها جندى والحضور فعاليات المؤتمر بافتتاح معرض للصناعات اليدوية والحرفية من عدد من الدول المشاركة، والذى يضم كنوزًا من الأعمال اليدوية والتراثية، التى تعكس الحضارة والهوية الثقافية للدول المشاركة، وتسهم فى دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ومن جانبها رحبت السفيرة سها جندى بالأشقاء الأفارقة والعرب والأصدقاء من مختلف دول العالم، والسيدات الأول والوزراء والسفراء وممثلى السلك الدبلوماسى من مختلف الدول المشاركة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسى بجمهورية مصر العربية ونواب البرلمان وكبار المستثمرين والمستثمرات ورجال وسيدات الأعمال من ممثلى 30 من الدول المشاركة فى المؤتمر بقطاعات الاستثمار والتجارة والغرف الصناعية والتجارية وممثلى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات والاتحادات ومجالس الأعمال من الدول العربية والإفريقية والدول الشقيقة.

ونقلت السفيرة سها جندى فى كلمتها ترحيب دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضيوف وضيفات مصر المشاركين فى فعاليات اليوبيل الفضى لمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال، مشيدة بالتنظيم المتميز، واستضافة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لفعاليات المؤتمر، فى قلب طيبة مهد الحضارة ومركز التاريخ ، موجهة التحية للدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية والسادة أعضاء وعضوات الاتحاد.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن مصر حريصة فى الجمهورية الجديدة على إرساء دعائم اقتصاد قوى، وتقديم مختلف التيسيرات للمستثمرين، والتعريف بالفرص الواعدة فى شتى القطاعات الصناعية والزراعية فى مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى، مثمنة دور اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال فى خدمة المجتمع، مع تخصيص السيد الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى.

وقالت: يتزامن عقد المؤتمر مع عدد من التحديات الاقتصادية التى تواجه العالم ومنطقتنا العربية والأفريقية ، ما يتطلب تضافر جهودنا لتخطى الأزمة الاقتصادية من خلال التعاون لتحقيق الاستقرار وفتح آفاق جديدة ومبتكرة للاستثمار.

وأشارت وزيرة الهجرة فى كلمتها إلى أن الحكومة المصرية وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعدت خطة للتحرك لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية والتى تم الإعلان عنها خلال شهر مايو الماضى، والتى ارتكزت على خمسة محاور رئيسية تدور حول تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، بالإضافة إلى محاور توطين الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات، وإعداد خطة واضحة مُلزمة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتنشيط البورصة المصرية، إلى جانب الحماية الاجتماعية وضمان توفير السلع الأساسية.

وحول توطين الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات، أوضحت السفيرة سها جندى أن هذا المحور اشتمل على عدد من برامج العمل الأساسية التى تعنى بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، وكذلك وضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية بالتنسيق بين المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية للوصول إلى المستهدفات المحددة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وبشكل خاص، السيارات الكهربائية فى يونيو 2022، لتلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات، موضحة موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام.

وسلطت السفيرة سها جندى الضوء على أبرز توصيات المؤتمر الاقتصادى 2022 الذى عُقد الأسبوع الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تمت مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمتخصصين ورجال الأعمال وغيرهم، بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى.

وأكدت السفيرة سها جندى، أننا حريصون على التعرف على وجهات نظر ورؤى المستثمرين فى عدة قطاعات للاستماع إلى مقترحاتهم التى تدعم خطط الدولة نحو النهوض بالاقتصاد فى ظل التحديات الراهنة، مؤكدة أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا للتعاون مع الأشقاء من الدول العربية والأفريقية وكذا الشركاء الدوليين لجذب الاستثمارات الأجنبية فى العديد من القطاعات.

وشددت وزيرة الهجرة على أن مصر تشهد مستقبلًا واعدًا فى عدة قطاعات استثمارية، من بينها: مشروعات الطاقة الخضراء، والصرف الصحى، والبتروكيماويات، والنقل، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة لا سيما مع استضافة مصر لقمة المناخ 27 COP فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، بجانب تحقيق التواصل الدائم والمستمر مع كافة تجمعات ودوائر الأعمال المصرية، ومن بينها جمعية سيدات الأعمال للتنمية؛ لبحث كافة المعوقات التى تواجه القطاع الصناعى والعمل على إيجاد حلول ناجزة لها بما يسهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، فى ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وحول التيسيرات التى تمنحها الدولة المصرية للمستثمرين، أضافت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة، أنه يجرى حاليا العمل على ميكنة كافة الخدمات للمستثمرين، تيسيرًاعلى مجتمع المصنعين والمصدرين وتوفير الوقت والجهد، حيث ستسهم هذه الخطوة مساهمة كبيرة فى إعطاء دفعة لقطاعات الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم الصناعية، بجانب التنسيق الحكومى لحل مشكلات مجتمع الأعمال والوقوف على التحديات وسبل حلها ومتابعة آخر المستجدات.

وثمنت السفيرة سها جندى، حرص القيادة السياسية على منح المرأة المصرية مكتسبات فريدة وغير مسبوقة فى عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الحكومة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم فى بناء قدراتها وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد فى خطط التنمية المستدامة، فضلا عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعى ومؤسسى داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها فى شتى المجالات، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات من خلال تحفيز المساواة فى المجتمع وتكافؤ الفرص.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن كل تلك الجهود تعكس ثقة الدولة فى المرأة المصرية وقدرتها على الاضطلاع بجدارة بالعديد من الإنجازات، إلى جانب دورها فى الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه، مثمنة دور سيدات الأعمال فى تنمية وتطوير العديد من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، مشيرة إلى إشادة المؤسسات الدولية بالدور الريادى لسيدات الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تصدرت سيدات الأعمال سباق الريادة فى القطاعات التى يعملن فيها.

وأكدت وزيرة الهجرة أهمية التنسيق الدائم والمستمر للاستفادة من الاتفاقات التجارية التى تربط دول القارة السمراء، ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتى تعد ثانى أكبر تجمع اقتصادى عالميًا، حيث تضم 55 دولة، وكذلك اتفاقية تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى"الكوميسا"، ومبادرة التكامل الصناعى الإقليمى، مشيرة لأهمية التعاون وتبادل الصادرات وفتح أسواق جديدة، وكذلك المشاركة فى قمة الاتحاد الإفريقى للتصنيع والتنوع الاقتصادى فى إفريقيا التى تستضيفها النيجر من 20 إلى 25 نوفمبر المقبل.

وفى ختام كلمتها، أكدت السفيرة سها جندى، أننا رغم التحديات التى تواجه الاقتصادات العالمية، إلا إن أمامنا حلم نسعى جميعًا فى مصر لتحقيقه، بالتكاتف مع الأشقاء من الدول العربية والأفريقية، وبتعاون القطاعات الحكومية والخاصة، ومع شركائنا الدوليين لمواجهة التحديات، والمضى نحو تحقيق ما نصبو إليه من الرفاهية والرخاء لأوطاننا، بجانب تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وأجندة إفريقيا 2063، وتحقيق التمكين الاقتصادى لمختلف القطاعات من المواطنين، بالاستفادة بما لدينا من موارد وكوادر بشرية وأيدٍ عاملة متخصصة فى شتى المجالات.

وفى كلمته، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على أهمية الدور الكبير للمجتمع المدنى فى تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة بصفة خاصة، موضحًا أنه التطورات العالمية تطور مفهوم التنمية إلى تنمية مستدامة وأصبح هناك ضرورة للحوار المجتمع على المستوى المحلى لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة له.

وأضاف "ألهم" أن المطلوب العمل على شراكات لتحقيق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير 2016، والتى تقوم على الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وإقامة اقتصاد تنافسى والإبداع والبحث العلمى مع حوكمة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المؤتمر الحالى لاتحاد المستثمرات العرب على أرض الأقصر خير دليل على مكانة مصر فى تحقيق الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص

ويضم المؤتمر حضورا متميزا من مستثمرين من عدد من الدول منها : النيجر ، كوريا الجنوبية، الكاميرون، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، روسيا، الكونغو الديمقراطية، السعودية الإمارات، الأردن، قطر، تونس، المغرب، ليبيا، الكويت، موريتانيا، السنغال، سلطنة عمان، السودان، لبنان، اليمن، الجزائر، السودان، بنجلاديش، بلجيكا، نيجيريا، غينيا الاستوائية، صربيا، سنغافورة، جیبوتی، زامبيا، توجو.