رئيس الوزراء يتابع اللمسات الأخيرة لاستضافة مؤتمر المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء أن استعدادات انعقاد مؤتمر تغير المناخ COP27 تسير على قدم وساق، حيث تتابع الحكومة بصورة دؤوبة كل التحضيرات التى تتم سواء فى إطار تجهيزات المؤتمر وفعالياته، أو أعمال تجميل شرم الشيخ بصورة تعكس القيمة السياحية للمدينة، مشيرا إلى أن الهدف من اجتماع اليوم هو متابعة اللمسات النهائية للأعمال التحضيرية والتجهيزات، فى ضوء اقتراب موعد عقد المؤتمر.

من جانبه، عرض سامح شكرى، وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ COP27، آخر مستجدات الأعمال التحضيرية، وجدول أعمال القمة، بما فى ذلك أهم الفعاليات والاجتماعات والأحداث الجانبية التى ستشرف بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما تطرق وزير الخارجية إلى الجهود التى يقوم بها فريق العمل من وزارة الخارجية، بالتعاون مع باقى الوزارات والجهات، لتنسيق ترتيبات الاستقبال، وغيرها من الأمور اللوجستية.

وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، تقريرا حول الموقف التنفيذى للتحضير للمؤتمر، والذى تناول خارطة الفعاليات البارزة التى تتضمنها أجندة المؤتمر، ومهام واختصاصات الوزارات المعنية خلال مسار تلك الفعاليات.

كما استعرضت الوزيرة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية الخاصة باستقبال المشاركين، وإقامتهم، وحضورهم لفعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27، حيث تناولت مستجدات الأعمال فى المنطقة الخضراء التى تتضمن الأجنحة الخاصة بالعارضين، وعددا من الفعاليات الخاصة بالمؤتمر.

وأشارت الوزيرة إلى النتائج الايجابية للحملة الاعلامية الوطنية التى تم اطلاقها فى إطار التوعية بمخاطر تغيير المناخ، والتحفيز على تجنب الأفعال المضرة بالبيئة، لافتة إلى أن المرحلة الأولى من الحملة بدأت على الوسائل المختلفة من 31 يوليو إلى 19 سبتمبر، وشهدت تفاعلا كبيرا، كما بدأت المرحلة الثانية من 18 أكتوبر وتستمر حتى 30 نوفمبر، والتى تحظى بتفاعل كبير أيضا.

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، نتائج الجهود الخاصة بحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المحفزة للقطاع الخاص، لتنفيذ حزمة المشروعات الخضراء على خلفية الاعلان عن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ومساهمات مصر المحددة وطنيا، وكذا موقف اتفاقيات الشراكة الخاصة ببرنامج نوفــى ، من أجل توقيع تلك الاتفاقات على هامش انعقاد مؤتمر تغير المناخ COP27 الشهر القادم.

وعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجهود التى تقوم بها الوزارة فى إطار التحضير لمؤتمر تغير المناخ COP27، حيث أكد أنه تم إعداد وتجهيز 120 حافلة لتعمل بالغاز، منها 100 حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، و20 حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، حيث وصلت الحافلات بالفعل إلى مدينة شرم الشيخ، وتم تركيب الهوية البصرية على جميع الحافلات، كما تم وصول 110 حافلات تعمل بالكهرباء إلى مدينة شرم الشيخ، وجـار استلام باقى الحافلات تباعا، وتم تركيب الهوية البصرية علـى 110حافلات وسيتم تركيب الباقـى فـور الاستلام.

وأضاف الوزير أنه تم بدء التشغيل التجريبى لهذه المنظومة على أرض الواقع بمدينة شرم الشيخ اعتبارا من 15 سبتمبر 2022، وتم تجهيز الزى الموحد لجميع السائقين وتم إعــداد الدورات التدريبية لجميع العاملين بمنظومة النقل بالمؤتمر، كما تم توقيع وتفعيل بروتوكول مع شركـة غــاز تـك لإعادة ملء الحافلات أثناء فعاليات المؤتمر بشرم الشيخ.

وفيما يتعلق بمنظومة النقل الأخضر الذكى، أشار وزير النقل إلى أنه تم الانتهاء من منظومة أجهزة قراءة الكـود المشفـر داخـل الحافلات، وتحقيق التكامل مع منظومة خرائط جوجل، وكذا التكامل بين وزارتى النقل والاتصالات فيما يخص قراءة الكود المشفـر للراكـب، وتنفيذ 171 محطة وسطية على طـــــول المســـارات لتوطيـد تكامل شبكة مسارات الحافلات مع الوسائل الذكية المقدمة.

كما أوضح وزير النقل أنه تم الانتهاء من محطة الشحن للأتوبيسات الكهربائية بنسبة تصل إلى 97%، حيث تم تركيب جميع المظلات والشواحن والمحولات وتركيب الموزع الرئيسى واختباره، وتم اطلاق التيار واختبار جميع الشواحن الكهربائية للحافلات بمدينة شرم الشيخ بنجاح، مضيفا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 18 موقع محطة شحن للسيارات منها 11 بساحات الانتظار، و7 بمحطات الوقود، تحتوى على 116 نقطة شحن.

وحول موقف السيارات الكهربائية، أوضح الوزير أنه تم وصول 150 سيارة كهربائيـة من إحدى الشركات الوطنية، وتم انهاء جميع الإجراءات الجمركية، وتم استلام 85 سيارة وجار دفعها إلى مدينة شرم الشيـخ، وجار استلام 65 سيارة أخرى.

وأكد الفريق كامل الوزير أن وزارة النقل نجحت فى تحويل مدينة شرم الشيخ لأول مدينة مصرية للنقل الحضرى الذكى الأخضر المستدام بالكامل فى خمسة أشهر فقط وقبل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP27، لافتا إلى انه ورد إلى الوزارة شكر خاص من لجنة النقل بسكرتارية الأمم المتحدة على منظومة النقل وكافة عناصرها.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دور الوزارة فيما يخص مؤتمر تغير المناخ COP27، موضحا ما تم من تجهيزات فى كل من المنطقتين الخضراء والزرقاء، ومتطلبات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، حيث تم الانتهاء من جميع التركيبات والتشغيل الخاصة بـمراكز البيانات وغرف التحكم والشبكات، وجار عمل الاختبارات اللازمة تمهيدا للتشغيل الفعلى فى المؤتمر، وكذلك تم الإنتهاء من تشغيل 17 قاعة ضمن الاحتياجات الصوتية والمرئية، وجار استكمال أعمال التركيب فى القاعات المتبقية وسيتم الإنتهاء منها تباعا.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: فى ضوء احتياجات التغطية لشبكات المحمول، تم الإنتهاء من إنشاء 19 محطة إضافية بمدينة شرم الشيخ، وجار إرسال 8 محطات متنقلة للمناورة أثناء المؤتمر. وفى إطار تأمين الخدمات، تم إضافة مسار ثالث لربط المدينة بالشبكة الفقرية للألياف الضوئية، وتم تعزيز سعات الإنترنت بـ 20 جيجا إضافية بجانب الـ 40 جيجا الحالية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أنه تم الإنتهاء والإطلاق الفعلى لتطبيق المحمول رحلة المشارك Participant Journey، فى 22 أكتوبر 2022، وتم ربطه بعدة بخدمات أخرى.

كما استعرض الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، دور الوزارة فى المتابعة الفنية ضمن ترتيبات تنظيم مؤتمر شباب المناخ COY17، المقرر انعقاده خلال الشهر القادم بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة واسعة لشباب من مختلف دول العالم، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والبيئة، كما شرح الخطة اللوجستية والتصميمات النهائية الخاصة بهذا المؤتمر.