تنفيذًا لتوصيات الرئيس.. تحرك عاجل من مؤسسة حياة كريمة بتقديم دعم غذائي ونقدي لنصف مليون أسرة من الأولي بالرعاية في محافظات الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 02:28 مساءً -

تنفيذًا لتوصيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بالعمل على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والسعي لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، تُعلن مؤسسة حياة كريمة عن تقديم دعم غذائي ونقدي للمواطنين، وذلك من خلال توزيع نصف مليون صندوق مساعدات غذائية، بالإضافة إلي صرف دعم نقدي لنحو ١٦ ألف أسرة بمبلغ مالي وقدره ٣٠٠ جنية للفئات الأولي بالرعاية وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات السيد الرئيس خلال كلمة سيادته في ختام المؤتمر الاقتصادي بالعمل علي التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية، والذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري في العاصمة الإدارية الجديدة، وكانت مؤسسة "حياة كريمة" قد أشادت بتوصيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الاقتصادي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.

يأتي ذلك سعيًا من مؤسسة حياة كريمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق حياة كريمة لهم، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي تأتي المؤسسة كأحد اعضاءه ومؤسسيه مع عدد من الكيانات الرائدة في العمل التنموي في مصر.