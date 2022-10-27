"الصحة": مصر خالية من شلل الأطفال.. وتؤكد: حملات التطعيمات تستهدف تعزيز المناعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 02:28 مساءً - قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن مصر من الدول الرائدة فى الترصد البيئي لمعرفة مدي خطورة مرض شلل الأطفال، لافتا إلى أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، والهدف من الحملات التطعيمات المختلفة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان والمتعلقة بمرض شلل الأطفال هو تعزيز الجهاز المناعي للجسم بشكل دورى.

وتابع رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، مرض شلل الأطفال هو مرض شديد العدوي الذي يصيب الأطفال محدثا شلل بسبب الإعاقة للطفل مدي الحياة، لافتا الي ان مصر استطاعت الحفاظ علي خلوها من مرض شلل الاطفال علي الرغم من التحديات التي واجهت العالم بأسره.

وأضاف "قنديل" خلال كلمته يالمؤتمر الصحفي للاحتفال باليوم العالمي لشلل الأطفال، مصر استطاعت ان تضع خطة استباقية للحفاظ علي نظام تطعيماتهم الروتيني في اثناء جائحة فيروس كورونا وهو مانجح في الحفاظ علي نسبة التغطيات بالتطعيمات خلال الأعوام السابقة والعام الحالي.

محذرا المواطنين من التطعيمات الخاصة بشلل الاطفال من الحصول عليها بعيدا عن وزارة الصحة في العيادات الخاصة وغيرها، نافيا وجود اي حالة مصابة بمرض شلل الأطفال في مصر.