وزير الري ومحافظ أسيوط والسفير الياباني يشهدون احتفالية بدء أعمال إحلال وتجديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وأوكا هيروشي سفير دولة اليابان بالقاهرة وكاتو كين ممثل وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا احتفالية بدء أعمال مشروع إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط الجديدة بتكلفة مليار و200 مليون جنيه مصري كما يتفقدوا الأعمال التي يجري تنفيذها بالمشروع وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بمشروعات الري والقناطر وإحلال المنشآت الهيدروليكية المقامة على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية والتي تعد وسيلة التحكم في المياه بالأسلوب الذى يضمن الاستفادة من هذه المياه ووصولها لمناطق الاحتياج فى الوقت والقدر من خلال منظومة أساسية تهدف إلى التحكم الأمثل في الثروة المائية وسبل تنميتها والمحافظة عليها.

جاء ذلك بحضور العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والنائب حمادة قرشي والنائب حمادة زهير فولي أعضاء مجلس النواب والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ والمهندس حسام طاهر نائباً عن رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى والمهندس عز الدين محمود طلب المهندس المقيم بالمشروع والمهندس حاتم مختار رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسيوط ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس عمر سيف النصر مدير عام رى أسيوط والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف وضياء مكاوي رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي.

حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم تلاوة أيات من القرآن الكريم بعدها تم الترحيب بالحضور ثم الكلمة الافتتاحية التي ألقاها المهنس حسام طاهر نائبًا عن رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى أعقبها كلمة للمهندس محمود رافع للتعريف بالقناطر الحالية والدراسات التي تمت لبدء المشروع كما عرض المهندس عزالدين محمود المهندس المقيم للمشروع عرض موجز وفيديو عن المشروع وأهميته والأعمال التي تمت حتى الآن.

وخلال كلمته أكد الدكتور هاني سويلم أن مشروع إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط يعد ضمن مجموعة من المشروعات الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية كما يأتي إستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف والتى تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب.

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة يهدف لتحسين عملية الري في زمام ١.٦٠ مليون فدان من مساحة الأراضى الزراعية بخمس محافظات هي (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس وتقع مجموعة ديروط على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند الكيلو (60,600)، وتقوم بإطلاق تصرف سنوى من خلال المجموعة قدره 9.6 مليار م3 سنويا لتغذى مجموعة القناطر (7) سبعة ترع فرعية وهم قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبوجبل وقنطرة فم ترعة الدلجاوى مضيفا أن المشروع يشتمل على إنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لعدد ٤٥ موقع بنطاق المشروع.

وأشار الوزير إلى أن مدة المشروع 48 شهر تم البدء فيه في أبريل 2022 ووصلت نسبة التنفيذ حتى الان 10% حيث تم أعمال الردم لعمل السد المؤقت بالمجرى المائي لبحر يوسف والذي سيتم إنشاؤه لتجفيف الموقع للبدء في إنشاء القنطرة وجارى تشوين ولحام وتجهيز الستائر المعدنية والمقرر إستخدامها بالسد المؤقت كما تم الإنتهاء من جسات التربة والإختبارات الحقلية والمعملية وتقديم تقرير أبحاث التربة الخاصة بكل من بحر يوسف والديروطية والبدرمان حيث تهدف هذه الجسات للحصول على عينات من التربة لتحديد الخصائص المختلفة لطبقات التربة التي سيتم إنشاء القنطرة الجديدة عليها كما تم الإنتهاء من تركيب الكوبري المؤقت المقرر إستخدامه في الموقع أثناء عملية الإنشاء لمرور المعدات للموقع الجديد لفم ترعتى الديروطية والبدرمان كما تم الإنتهاء من إعداد منطقة التجهيزات الرئيسية التي سيكون بها الورش الرئيسية ومحطة خلط للخرسانة الجاهزة التي سيتم إستخدامها خلال الإنشاء فضلا عن الانتهاء من تنفيذ أعمال معايرة وتجهيز لمعمل ضبط الجودة للخرسانة ومعايرة إجهاد الضغط لماكينة تكسير المكعبات وجارى إختبار المواد وتجهيز الخلطات الخرسانية التجريبية.

ومن جانبه عبر السفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة عن سعادته لتواجده بأسيوط مشيدًا بالعلاقات الطيبة التي تربط مصر واليابان في كافة المجالات ولاسيما في مجال الموارد المائية موجهًا الشكر لوزير الموارد المائية والري ومحافظ أسيوط على تنظيم المؤتمر اليوم لبدء الأعمال بالمشروع الذي تساهم في تمويله الحكومة اليابانية وهيئة الحايكا مؤكدا على تعاون ودعم دولة اليابان لتأمين الأمن الغذائي ودعم مبادرة الرئيس حياة كريمة والتصدي لتغير المناخ ودعم الشراكة مع الحكومة المصرية في مجالات التنمية المستدامة مؤكدًا أن الإنجازات التي شهدتها مصر مؤخرًا من شأنها تيسير الأعمال وتشجيع مناخ الاستثمار أمام المستثمرين.

فيما أشار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – في كلمته – إلى أن مشروع قناطر ديروط الجديدة يعد مشروع قومي جديد يضاف للمشروعات القومية بالمحافظة معلنًا دعمه الكامل لاستكمال أعمال إنشاء مجمع قناطر ديروط وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروع والذي تبلغ تكلفته الإجمالية ٥٫٨٥٤ مليار "ين ياباني" ويعد من أكبر المشروعات المائية في مصر والتي يجرى تنفيذها بمحافظة أسيوط على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط لافتا إلى قناطر ديروط تم انشائها في عهد الخديوى اسماعيل عام 1872 منذ أكثر من 150 عامًا ولازالت تعمل بكفاءة في أداء مهامها وتعد من أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم وأقدم منشأ مائي في مصر مازال يعمل حتى الآن موجهًا الشكر لوزير الري والسفير الياباني وممثلى وكالة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" لدعم وتمويلهم المشروع والذي يعد من أهم مشروعات الري بالمحافظة بعد مشروع قناطر أسيوط الجديدة والتي تم انشائها بديلًا للقناطر القديمة وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018 بعد أن استمر العمل بها أكثر من 6 سنوات بتكلفة 6.5 مليار جنيه لتحسين الري في زمام مصر الوسطى وتوفير مياه الرى لـ 5 محافظات لافتًا إلى أن مشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط يتميز بتوفير منظومة تحكم آلية أتوماتيكية حديثة ومتطورة من خلال غرفة تحكم ومراقبة للتصرفات المائية بالترع التى تغذيها المجموعة من المحافظات الخمس من أسيوط حتى الجيزة والفيوم مروراً بالمنيا، وبنى سويف، وتوزيع منتظم لجميع الفروع كما يوفر أكثر من 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ.

وأكد محافظ أسيوط على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين والعمل على تغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وهو ما يظهر جلياً في تنفيذه للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يجري تنفيذ المرحلة الأولى منه في 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و894 تابع حيث يجري تنفيذ ما يقرب من 1930 مشروع بتكلفة تصل إلى 43 مليار جنيه مشيرًا إلى انفاق ما يقرب من 110 مليار جنيه على مختلف المشروعات بأسيوط خلال 7 سنوات.

من جانبه وجه اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا الشكر لوزير الموارد المائية والري ومحافظ أسيوط وجميع الحضور مشيدًا بأهمية مشروع قناطر ديروط الجديدة بما يعود بالنفع على محافظات الصعيد ككل مؤكدًا على دعم الدولة في تنمية المشروعات الكبرى لتنمية الصعيد والذي يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعطاء الأولوية للمشروعات القومية التي تستهدف تنمية الصعيد حيث يجري تنفيذ مشروعات تابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد 7 مراكز بالمنيا على مرحلتين لتغيير واقع الحياة للمواطنين بتلك القرى إلى الأفضل.

وفي نهاية الاحتفال توجه وزير الري والموارد المائية ومحافظ أسيوط والسفير الياباني ومحافظ المنيا ومسئولي هيئة التعاون الياباني "الجايكا" وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومسئولي وقيادات وزارة الري ومديرية ري أسيوط وقطاع التوسع الأفقي ومشروعات الري والمهندسين المنفذين لتفقد الأعمال التي يجري تنفيذها بالمشروع وإعطاء إشارة بدء الأعمال بالمشروع وقاموا بحفر ساتر ترابي ايذانًا بببدء الأعمال.