وزير القوى العاملة يُسَلِم تعويضات وثائق التأمين لأسر من ”العمالة غير المنتظمة”بـ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - سَلّم وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، اليوم الخميس، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ ٧ أسر لعمال متوفين من العمالة غير المنتظمة ومصاب، بإجمالى مبلغ مليون و ٤١٥ ألف و ٥٥٠ جنيه، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً .

شملت التعويضات المصروفة– التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"- حالات وفاة لـ ٧ عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات :الشرقية،والوادي الجديد، والبحيرة ، وبني سويف وهم : اسامه السيد فؤاد عوض، و السيد السيد فؤاد عوض، وعلى جمال الدين السيد، و عبدالحميد رجب عرفه، وأحمد عبده عبد اللاه، وحماده احمد احمد فرج، و عاطف أحمد احمد، وحالة مصاب بعجز نتيجة إصابة للعامل احمد فتحى محمد.

وبعد أن استمع "الوزير" إلى مطالب بعض الأسر، وعد ببذل كل الجهود لتنفيذها، ثم قدم العزاء لأسر العمال المتوفين، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وموجهاً مديريات القوى العاملة بالوقوف إلى جانب الأسر ومساعدتها في الحصول على مستحقاتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

حضر التسليم من جانب" الوزارة" ،ايهاب عبدالمعطي المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة،و مجدي عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة ،ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي مسئول التأمين بالشركة..