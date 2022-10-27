وزير الرى يشارك فى الاحتفال ببدء أعمال إحلال وتجديد قناطر ديروط

جدة - نرمين السيد - استقبل عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، يرافقه محافظ المنيا وأوكا هيروشى سفير دولة اليابان بالقاهرة وكاتو كين ممثل وكالة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" وذلك خلال زيارتهم اليوم للمحافظة لحضور احتفال بدء الأعمال بمشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط الجديدة وتفقد بعض المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة أسيوط والوقوف على معدلات التنفيذ.





وأعرب محافظ المنيا عن خالص سعادته للمشاركة فى الاحتفال بمشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط الجديدة، والتى تهدف إلى تحسين حالة الرى لزمام 1.5 مليون فدان، تمثل 20% من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر فى خمس محافظات وهى (أسيوط- المنيا بنى سويف- الفيوم - الجيزة) وبما يضمن توزيع منتظم للمياه على الفروع السبعة التى تغذيها مجموعة قناطر ديروط مما سيساهم فى زيادة معدل إنتاجية الفدان فى الزمامات الزراعية التى تخدمها مجموعة قناطر ديروط. وقال محافظ أسيوط فى تصريحات صحفية له اليوم، إن زيارة وزير الموارد المائية والرى للمحافظة اليوم تتضمن تفقد أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بمركز ديروط بشمال المحافظة والوقوف على معدلات التنفيذ وحضور الاحتفال ببدء العمل بالمشروع بالإضافة إلى تفقد ومتابعة أعمال تأهيل وتبطين بعض الترع والمصارف بمركز ديروط ضمن المشروعات التى تنفذها وزارة الرى بالمحافظة تحت إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقى والإدارة العامة لرى أسيوط ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. واستهل الوزير زيارته بلقاء المهندسين والعاملين بمشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط لمتابعة سير العمل بالمشروع مؤكدا أن تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين يقعان على رأس أولويات العمل وأنه سيتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر لضمان إنجاز المشروعات القومية الكبرى طبقاً للبرنامج الزمنى مطالبًا بتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه فى مصر مكلفًا المهندسين برفع مخلفات ونواتج تطهير الترع بجميع القرى والمراكز بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتوفير كافة سبل الدعم لرفع المخلفات تحسين مناسيب المياه بنهايات الترع.

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