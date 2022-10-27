وزير القوى العاملة يسلم تعويضات وثائق التأمين لأسر عمالة غير منتظمة

جدة - نرمين السيد - سَلّم وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، اليوم الخميس، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 7 أسر لعمال متوفين من العمالة غير المنتظمة ومصاب، بإجمالى مبلغ مليون و 415 ألف و 550 جنيه، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئى أو الكلى أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة" بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحيا.





شملت التعويضات المصروفة – التى تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"- حالات وفاة لـ 7 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات :الشرقية، والوادى الجديد، والبحيرة، وبنى سويف وهم: أسامة السيد فؤاد عوض، والسيد السيد فؤاد عوض، وعلى جمال الدين السيد، وعبدالحميد رجب عرفة، وأحمد عبده عبد اللاه، وحماده احمد احمد فرج، و عاطف أحمد أحمد، وحالة مصاب بعجز نتيجة إصابة للعامل احمد فتحى محمد. وبعد أن استمع "الوزير" إلى مطالب بعض الأسر، وعد ببذل كل الجهود لتنفيذها، ثم قدم العزاء لأسر العمال المتوفين، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وموجها مديريات القوى العاملة بالوقوف إلى جانب الأسر ومساعدتها فى الحصول على مستحقاتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية. حضر التسليم من جانب "الوزارة"، إيهاب عبدالمعطى المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة، ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحى مسئول التأمين بالشركة.

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