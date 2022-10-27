توصيات مهمة.. ختام المؤتمر العربى الـ36 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات

جدة - نرمين السيد - اختتم المؤتمر العربى السادس والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، أعماله بإصدار عدد من التوصيات المهمة التى من شأنها تعزيز التعاون العربى فى المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.





وكان المؤتمر، انعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس بمشاركة رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات وممثليهم فى وزارات الداخلية العربية، كما شارك فى المؤتمر ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مركز حماية الدولى وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وقد وافق المؤتمر على إنشاء فريق عمل عربى يعنى بالتبادل الفورى للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، وطلب من الأمانة العامة تشكيل لجنة من ممثلى الدول الأعضاء لوضع النظام الداخلى لهذا الفريق.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تعزيز الإجراءات والتدابير المناسبة لمراقبة شاحنات نقل البضائع، للحيلولة دون استخدامها فى تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، وتشديد الرقابة الفعالة على حدودها ومعابرها ومنافذها المختلفة، وإلى تشكيل لجان تحقيق مشتركة فى قضايا التهريب التى تستخدم فيها شاحنات النقل البرى، وأكد على أهمية تبادل المساعدة الفنية بما فى ذلك التدريب والتأهيل بين الدول الأعضاء فى هذا المجال.

وحث الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الطلب على المخدرات خاصة من خلال التوعية واستثمار الرياضة والفن فى هذا المجال لتأثيرهما المباشر على الشباب الفئة الأكثر عرضة لتعاطى المخدرات، وطلب منها وضع سياسات وبرامج لمواجهة المخدرات والتصدى لتعاطيها بناء على بيانات موثوقة وصحيحة، وكذلك العمل على وضع نظم للإنذار المبكر لرصد ظهور انتشار المؤثرات الأفيونية الصيدلانية وعواقب استعمالها غير الطبى، ورصد ومتابعة الاتجار غير المشروع للمواد المخدرة خاصة المخدرات التخليقية المستحدثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة استخدام السلائف الكيميائية فى عمليات الصنع غير المشروع للمخدرات، وإلى الانتباه لخطورة أوكسيد النيتروز (غاز الضحك) وتداعياته الصحية، واتخاذ التدابير اللازمة لتشديد الرقابة على تداوله.

إضافة إلى التصدى لمحاولات استخدام المنصات الإلكترونية فى عمليات الاتجار والترويج للمواد المخدرة واستخدام الإنترنت المظلم واستغلال العملات الافتراضية فى تجارة المخدرات.

هذا، وأعلنت على هامش المؤتمر نتائج المسابقة التى أجرتها الأمانة العامة لاختيار أفضل تعاون ميدانى معلوماتى عملياتى على المستوى العربى والإقليمى والدولى أدى لضبط شبكات تهريب المخدرات، حيث تم منح جائزة المركز الأول لوزارة الداخلية فى مملكة البحرين، وجائزة المركز الثانى لوزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية، فى حين منحت جائزة المركز الثالث لوزارة الداخلية فى دولة الإمارات العربية المتحدة.