وزير التعليم العالى يشهد توقيع أول بيان من أجل دبلوماسية علمية فرنكوفونية

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور 32 وزيرًا من المعنيين بالتعليم العالى والبحث العلمى من الدول الأعضاء بالوكالة الجامعية الفرنكوفونية، على هامش فعاليات المؤتمر الوزارى الفرنكوفونى السادس فى مصر، والذى تستضيفه الوزارة، وتُنظمه الوكالة الجامعية للفرنكوفونية فى إطار النسخة الثانية من الأسبوع العالمى للفرنكوفونية العلمية؛ التى تُقام بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجارى.

وأكد أيمن عاشور حرص مصر الدائم على التعاون مع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين الذين يلعبون دورًا بارزًا فى دعم وتطوير التعليم العالى بمصر، ومن بينها الوكالة الجامعية الفرنكوفونية، التى تُعتبر داعمًا رئيسًا لمصر فى المجالات التعليمية والبحثية والثقافية، مشيرًا إلى أهمية توقيع بيان من أجل دبلوماسية علمية فرنكوفونية لتنظيم العلاقات المستقبلية بين الجامعات.

وأقّر الوزراء المعنيون بالإجماع خلال الاجتماع على فكرة "بيان من أجل دبلوماسية علمية فرنكوفونية" بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، وتم المُصادقة بالكامل على مشروع البيان من قِبل الوزراء المشاركين فى المؤتمر الوزارى السادس، حضورياً وعن بُعد.

وشهد المؤتمر الوزارى المُغلق تباحث 27 وزيرًا للمُصادقة والتوقيع على البيان من أجل دبلوماسية علمية فرنكوفونية، فى حين أكدّ 12 وزيرًا شاركوا عن بُعد فى الجلسة على مُصادقتهم وتوقيعهم هذا البيان، بالإضافة إلى توقيع المُنظمة العالمية للفرنكوفونية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية.

وأوضح الدكتور سليم خلبوس عميد الوكالة الجامعية للفرنكفونية أن هذا البيان يهدف إلى تعزيز التعاون بين السياسة والبحث العلمى بين مختلف الدول والقارات؛ والاقتراح على صانعى القرارات فكرة إمكانية الاعتماد على الباحثين.

وأوضح الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى، أن السياسة الدبلوماسية العلمية الفرنكوفونية استحداث فضاء للتبادل والتعاون والتضامن حول الفرنكوفونية العلمية، ويستتبع ذلك تعبئة جميع العلوم والمعارف ضمن الفضاء الفرنكوفونى، من أجل دعم وتطوير التعليم بكافة مراحله من المرحلة الابتدائية وحتى مرحلة التعليم العالى الجامعى، مرورًا بالتعليم الثانوى.

وتعُد هذه الدبلوماسية العلمية داعمة للشبكة العالمية من الجامعيين، كما تعمل على حل المشاكل المُعقدة التى تواجهها المُجتمعات، وتنمية الفضاء الفرنكوفونى عن طريق العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والمُساهمة فى تطوير التوطين وريادة الأعمال لدى الشباب، وزيادة التعاون العلمى بين الدول الأعضاء بالفرنكوفونية.

وأوضح عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، أنه سيتم العمل بسياسة الدبلوماسية العلمية الفرنكوفونية فى إطار قيم: (احترام التنوع بين الثقافات واللغات، وتكافؤ الفرص لضمان وصول الجميع للمعرفة، والتضامن النشط لتحقيق تنمية شاملة من خلال المعرفة، والمساواة بين المرأة والرجل، وإعلاء الاعتبارات الأخلاقية الإنسانية والعلمية، والتقدم من خلال الانفتاح والتسامح والديمقراطية والحوار).

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه من المقرر عرض هذا البيان خلال قمة الفرنكوفونية فى (جربة - تونس) خلال الشهر القادم، باعتباره وثيقة مرجعية للفرنكوفونية العلمية.

وأعرب الوزراء المشاركون بالمؤتمر الوزارى وممثلو الوكالة الجامعية للفرنكوفونية عن سعادتهم بإقامة فعاليات المؤتمر بمصر، وتعزيز سُبل التعاون المُثمر مع مصر، عبر تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات الهامة، وعقد الشراكات مع الدول الأعضاء، والاستفادة من البرامج التى تقدمها الوكالة، وذلك فى ضوء العلاقات المُتميزة بين مصر والوكالة.

كما عبر الوزراء المشاركون عن شكرهم لمصر لاستضافة فعاليات المؤتمر، وشكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرعايته سيادته لهذا المؤتمر.