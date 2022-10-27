حزم اجتماعية لحماية المصريين فى 2022 (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - اتخذت الدولة مجموعة من القرارات لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، التى يعيشها العالم حاليا، منذ بدء جائحة فيروس كورونا، نهاية بالأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من حالة ركود اقتصادى عالمى.





ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف التالى، أبرز القرارات التى اتخذتها الحكومة، لتوفير مظلة الحماية الاجتماعية: زيادة مستفيدى تكافل وكرامة لـ5 ملايين أسرة بـ5.5 مليار جنيه سنوياً تخصيص 6 مليارات جنيه لمنح 9.1 مليون أسرة مساعدات إضافية طرح كراتين غذائية مدعمة بواقع 2 مليون كرتونة شهريًا رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 إلى 30 ألف جنيه رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه إقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات استمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو 2023 إقرار دعم مالى للعمال بالشركات المتعثرة

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