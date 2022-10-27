الجيش الثانى الميدانى ينظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء والمصابين

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وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار، وألقى اللواء أ ح محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدا أن دماء الشهداء الذكية هى التى مهدت الطريق للنهضة الشاملة التى تشهدها مصر فى كل المجالات وأن التاريخ الوطنى سيتذكر بكل الفخر ما قدمه هؤلاء الشهداء والمصابين من تضحيات وبطولات سطرت فى سجلات الشرف بأحرف من نور.
وأكد اللواء أشرف أحمد الشريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل سبل الرعاية لتوفير حياة كريمة لأسر الشهداء والمصابين الذين ضحوا بالغالى والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.
وفى نهاية الاحتفالية، عبر أسر الشهداء عن عميق امتنانهم وشكرهم للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على حرصهم على التواصل الدائم والمستمر مع أسر الشهداء والمصابين مؤكدين أن الدولة المصرية لا تنسى أبدا أبنائها الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن دفاعا عن استقراره وسلامة أراضيه.
حضر الاحتفالية عدد من قادة وضباط الجيش الثانى الميدانى وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.
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