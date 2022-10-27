الجيش الثانى الميدانى ينظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء والمصابين

جدة - نرمين السيد - نظمت قيادة الجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب احتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة عرفانا بما قدمه هؤلاء الرجال لحماية الوطن وصون مقدساته، وذلك فى إطار استمرار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل الدعم لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن.





وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار، وألقى اللواء أ ح محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدا أن دماء الشهداء الذكية هى التى مهدت الطريق للنهضة الشاملة التى تشهدها مصر فى كل المجالات وأن التاريخ الوطنى سيتذكر بكل الفخر ما قدمه هؤلاء الشهداء والمصابين من تضحيات وبطولات سطرت فى سجلات الشرف بأحرف من نور.



وأكد اللواء أشرف أحمد الشريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل سبل الرعاية لتوفير حياة كريمة لأسر الشهداء والمصابين الذين ضحوا بالغالى والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

وفى نهاية الاحتفالية، عبر أسر الشهداء عن عميق امتنانهم وشكرهم للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على حرصهم على التواصل الدائم والمستمر مع أسر الشهداء والمصابين مؤكدين أن الدولة المصرية لا تنسى أبدا أبنائها الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن دفاعا عن استقراره وسلامة أراضيه.

حضر الاحتفالية عدد من قادة وضباط الجيش الثانى الميدانى وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.