غذائى ونقدى.. «حياة كريمة» تقدم دعما لنصف مليون أسرة من الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تقديم دعم غذائى ونقدى للمواطنين، وذلك من خلال توزيع نصف مليون صندوق مساعدات غذائية، بالإضافة إلى صرف دعم نقدى لنحو 16 ألف أسرة بمبلغ مالى وقدره 300 جنية للفئات الأولى بالرعاية وذلك فى مختلف محافظات الجمهورية.





يأتى ذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى ختام المؤتمر الاقتصادى بالعمل على التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والذى انطلقت فعالياته خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى فى العاصمة الإدارية الجديدة. وكانت مؤسسة حياة كريمة أشادت بتوصيات الرئيس السيسى، فى المؤتمر الاقتصادى بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية. ويأتى ذلك سعيا من مؤسسة حياة كريمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع الدور المجتمعى لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجا فى مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق حياة كريمة لهم، وضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والذى تأتى المؤسسة كأحد اعضاءه ومؤسسيه مع عدد من الكيانات الرائدة فى العمل التنموى فى مصر.

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