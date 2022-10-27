محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بطموه بأبو النمرس (صور)

جدة - نرمين السيد - وخلال كلمته قدم المحافظ التحية للأنبا صموئيل والاباء الشمامسة وكافة الحضور، مؤكدا على متانة الأواصر التى تربط الشعب المصرى، مشيرا إلى أن الدولة وقيادتها وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا لعلو شأن مصر والنهوض بمختلف شرائح المواطنين دون أى تمييز وأن تلك الروابط كفيلة بعبور مصر من كافة التحديات التى تواجهها وهى الضمانة الأهم لتحقيق آمال الشعب وطموحاته.

ونقل محافظ الجيزة للحضور حجم الاهتمام الذى توليه الدولة لدعم المواطن وأن توفير الأمن والأمان هو الشغل الشاغل وأن ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية ضخمة تهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، مشيراً إلى أن كل مسؤول يعمل كجندى بموقعه لتحقيق أمن ورخاء الوطن.

من جانبه رحب الأنبا صموئيل بمحافظ الجيزة ووفد المحافظة والذى ضم الأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، مبديا قداسته كامل سعادته بالزيارة متمنيا تكرارها.

وأكد الأنبا صموئيل على العلاقات الوطيدة التى تربط ابناء الشعب المصرى، معبرا عن تمنياته بدوام الرخاء والسلام لجميع المواطنين ولبلادنا.

واصطحب الأنبا صموئيل، محافظ الجيزة فى جولة داخل المطرانية شملت الكنيسة القديمة "كنيسة أبى سيفين الأثرية" والكنيسة الحديثة "كنيسة أبى سيفين والأنبا كاراس" وأبدى المحافظ إعجابه بما تحويه المطرانية من محتويات أثرية يرجع البعض منها للقرن الرابع الميلادى إلى جانب أعمال التطوير التى شهدتها لتحسين الخدمات.