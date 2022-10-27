مفاجآت للمعلمين فى احتفالية «أنا المعلم» اليوم

جدة - نرمين السيد - تقيم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، احتفالية "أنا المعلم"، بحضور الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، للإعلان عن عدة مميزات للمعلمين، وتكريم المتميزين منهم.





وتأتى الاحتفالية تزامناً مع الاحتفال بيوم المعلم العالمى، فى الخامس من أكتوبر من كل عام، وتقام عند الساعة الخامسة مساءً، بأحد فنادق القاهرة.

وكان وزير التربية والتعليم، كشف عن بعض تفاصيل الاحتفالية الكبيرة التى تقام اليوم، موضحا أنه سيتم تكريم عدد من المعلمين المتميزين أصحاب القصص الملهمة، كما سيتم تقديم مجموعة من الخدمات لجموع المعلمين منها: بطاقة مشتريات تسمح للمعلم بشراء كل ما يلزمه من مختلف الشركات بأسعار مخفضة، إضافة إلى نقاط "سند المعلم" التى تمنح المعلمين نقاطاً وفقا للكفاءة والأداء وتمنحهم عدة مميزات مثل: الحصول على الراتب مبكراً أو الجمع بين راتبين فى شهر واحد أو الاقتراض.

إلى جانب هذا، قال الوزير، إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيتم اختيار 1000 معلم متميز واخضاعهم لدبلومة لمدة عام يصبحون بعدها مديرى مدارس، ويمنحون العديد من المميزات، ويقودون التغيير.