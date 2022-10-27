كولر: لازلت أتعرف على لاعبى الأهلى ومن المهم تقديم كرة جميلة ولكن الفوز أهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - أكد السويسر مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى، أنه لا زال يتعرف على لاعبى الأهلى، ومواجهة الزمالك ستكون قوية ولكن نسعى للفوز بها وتحقيق لقب السوبر المحلى.

وقال كولر في المؤتمر الصحفى للمباراة: "سعيداء بالتواجد هنا واللعب في استاد مليئ بالجماهير وأمام فريق قوي مثل الزمالك.. المباراة هامة وستكون قوية وممتعة للجماهير".

وتابع مدرب الأهلى: "بعد 6 أسابيع من تولي المسؤولية لا أزال في فترة التعرف أكثر على الفريق وعلى قدرات اللاعبين، وديانج لاعب مهم في الفريق ولكن نملك قائمة كبيرة من اللاعبين يستطيعون تعويض هذا الغياب بسهولة".

وأضاف كولر: "من المهم تقديم كرة جميلة ولكن الفوز أهم، ولو أستطاعنا الوصول إلى تقديم مستوى مميز وتحقيق الفوز ينصل للكمال، وكل مدرب في العالم يبحث عن تقديم مستوى مميز وتحقيق الفوز".

وعن الصفقات: "الوقت لم يكن كافيا للتعرف على اللاعبين الموجودين في الفريق لكى أحدد احتياجاتى، ولا يمكن أن نشترى لاعبا لا يوافق طريقتى أو يرحل لذلك أجلت الصفقات للوقت المقبل".