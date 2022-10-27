فيريرا: تأقلمنا سريعا وهدفنا التتويج بالسوبر وتواجد الجماهير يغير الأجواء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - أكد البرتغالى جوسيفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، أن الفريق تأقلم سريعا وجاهز لمواجهة الأهلى على استاد هزاع بن زايد، في مباراة السوبر المحلى المقرر إقامتها في السابعة مساء غد الجمعة في الإمارات.

وقال فيريرا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفى للمباراة: "نادي الزمالك مرضي بالنسبة لنا نكون هنا، تأقلمنا سريعا، ومثل هذه المباريات تمثل بطولة وهو نفس الإعداد للدوري، ولكن الفرق الوحيد تواجد جماهيري كبير والجو مختلف وهدفنا واحد الفوز بالمباراة".

ويفقد الزمالك في مباراة السوبر خدمات محمود حمدي «الونش»، بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر.

كما يفقد الفريق الأبيض خدمات السنغالي إبراهيما نداي، بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، بينما يستمر غياب الوافد الجديد للقلعة البيضاء نبيل عماد دونجا، الذي يُعاني من الإصابة في غضروف الركبة، التي تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الوطني.

توج الاهلى باللقب 11 مرة بينما توج الزمالك 4 مرات بالسوبر ، وفاز المقاولون العرب والطلائع وغزل المحلة بلقب وحيد لكل منهما.

القيمة السوقية للأهلى والزمالك في السوبر

تبلغ القيمة السوقية للأهلى تساوى 28.53 مليون يورو بينما القيمة السوقية للزمالك تساوى 22.83 مليون يورو