رئيس الوزراء: التوصل لاتفاق مع صندوق النقد لقرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، أن الاقتصاد المصري نحو الاستقرار ، موضحا أن الاتفاق مع صندوق النقد بإجمالي 9 مليار دولار منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية.

وقال حسن عبد الله ، محافظ البنك المركز، أن الوصول لاتفاق على مستوي الخبراء مع صندوق النقد سيعزز الاستقرار للاقتصاد الكلي وتعزيز السياسة النقدية.

وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطى المصري.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، قى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن سياسات اصلاحية وحماية الاستقرار الكلي وتحسين قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات.