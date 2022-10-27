القوى العاملة : ملتقى توظيف بأسوان يوفر 280 فرصة عمل للشباب من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 01:28 مساءً - شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان ، في تنظيم ملتقى توظيف الشباب 280 فرصة عمل لمختلف المؤهلات ، في العديد من التخصصات ، بحضور اللواء أشرف عطية عبدالباري محافظ أسوان ، وقيادات المحافظة ، قدمتها 11 شركة من شركات القطاع الخاص والإستثماري في قطاع السياحة والأمن والدعاية والاعلان ، والخدمات المالية والقروض والتمويل ، والخدمات البيئية .

وأفاد احمد عزازى مدير مديرية القوى العاملة بأسوان ، في تقريره للوزارة ، ان الملتقى تم تنفيذه بالتعاون مع المحافظة لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من سن 20 حتى 45 سنة ، بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف العمل على توفير مزيد من فرص العمل للشباب في المنشآت العاملة داخل المحافظات .

واضاف مدير المديرية انه تم أستقبال الراغبين بالعمل بقاعة عروس النيل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءاً ، وتم فتح التسجيل الإلكترونى على الصفحة الرسمية لمديرية القوى العاملة بأسوان لمدة أسبوع من أجل التيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل ، وعلى هامش ملتقى التوظيف سلم محافظ أسوان 10 كراسى متحركة لذوى القدرات الخاصة ، بالإضافة إلى 5 ماكينات خياطة ، وأيضاً 5 أفران لإنتاج المخبوزات المختلفة على السيدات المعيلات لأسرهن وذلك ضمن الجهود المبذولة لتمكين المرأة اقتصادياً .

من جانبه أشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة من وزارة القوى العاملة من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص .