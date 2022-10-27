جدة - نرمين السيد - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى ورئيس بعثة صندوق النقد الدولى بمصر، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا، ومن المتوقع خلال المؤتمر الإعلان عن تفاصيل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى.





ونقدم بثا مباشرا للمؤتمر من خلال قناة "إكسترا نيوز". وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، قررت فى اجتماع استثنائى لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدى الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%. وأكد البنك المركزى المصرى فى بيان اليوم أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض. وذكر البنك المركزى أنه سيقوم بإلغاء تدريجى لاستخدام الاعتمادت المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزى على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبى ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤتمر لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى وبعثة صندوق النقد (بث مباشر) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.