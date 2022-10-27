يأتى ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالى لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى خلو مصر من فيروس "سى".
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف العام الحالى فحص 2 مليون و200 ألف طالب من طلاب المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسى الجارى، فضلا عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة.
ومن ناحيتهـ أشار الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إلى إجراء الفحص للطلاب من خلال 412 فريق طبى تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحى ومدربين على أعلى مستوى، حيث يتم تقديم خدمة الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكدا على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.
وأوضحت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه يجرى توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحصوين للجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحى لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل، والبالغ عددهم 24 لجنة كبد أطفال، تضم عدد من أطباء الأطفال المدربين على بروتوكول العلاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فحص 363 ألف طالب إعدادى ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس «سى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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