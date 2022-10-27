فحص 363 ألف طالب إعدادى ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس «سى»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 363 ألفا و339 طالبا ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سى" لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادى، تحت شعار "100 مليون صحة" بالمجان، منذ انطلاق المبادرة يوم 15 أكتوبر الجارى.





يأتى ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالى لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى خلو مصر من فيروس "سى".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف العام الحالى فحص 2 مليون و200 ألف طالب من طلاب المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسى الجارى، فضلا عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة.

ومن ناحيتهـ أشار الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إلى إجراء الفحص للطلاب من خلال 412 فريق طبى تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحى ومدربين على أعلى مستوى، حيث يتم تقديم خدمة الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكدا على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

وأوضحت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه يجرى توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحصوين للجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحى لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل، والبالغ عددهم 24 لجنة كبد أطفال، تضم عدد من أطباء الأطفال المدربين على بروتوكول العلاج.