محافظ البنك المركزى: نستهدف مضاعفة الاحتياطى المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - قال حسن عبد الله ، محافظ البنك المركزى، إن الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد سيعزز الاستقرار للاقتصاد الكلي وتعزيز السياسة النقدية.

وقال حسن عبد الله فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إن البنك المركزى يستهدف مضاعفة الاحتياطى المصرى.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، قى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن سياسات إصلاحية وحماية الاستقرار الكلي وتحسين قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات.