قوى عاملة المنوفية تعقد ندوة حول حقوق المرأة وواجبتها في العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - في إطار مبادرة "هي تقدر" التي أطلقتها وزارة القوى العاملة من خلال وحدة المساواة بين الجنسين ، بهدف تمكين المرأة وتقديم كافة أوجه الرعاية لها ، قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بعقد ندوة حول "حقوق وواجبات المرأة " في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك بمصنع النخلة بمنطقة شبين الكوم ، بحضور 17 من العاملين بالمصنع ذكور وإناث.

وقال سعد عبد الحميد مدير المديرية أن الندوة تناولت التعريف بحقوق وواجبات المرأة في العمل ، وأهمية دور المجتمع المدني في نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال .

حضر الندوة حلمي أبو زهرة مدير إدارة الرعاية ، سعيد ذكي مدير منطقة شبين الكوم ، كريستينا ابراهيم مدير وحدة شئون المرأة والطفل، نفين صبحي مفتش بمكتب العمل .