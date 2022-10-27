نجاح أطباء مستشفى إيزيس التخصصي ومستشفى الكرنك الدولي بالأقصر في إنقاذ حياة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - قام الفريق الطبي بإصلاح وتوسيع فتحة الشرج لطفل حديث ولادة عمره يوم واحد حيث أنه مولود باختلاف خلقي وهو انسداد في فتحة الشرج وتعتبرهذة الحالة خطيرة للغاية وتتطلب تدخلا سريعا حتي لا يصاب الطفل بمضاعفات قد تؤدي للوفاة.

وتمت العملية بنجاح ووضع الطفل بالحضانة لاستكمال العلاج حتي خرج من المستشفى وهو بصحة جيدة للعودة مره أخري للمتابعة بعيادة المبتسرين

وقام بالمشاركة في إجراء العملية :

الدكتور احمد محمد سلطان – استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الكرنك الدولي

الدكتور إبراهيم موسى – استشاري التخدير والعمليات

والمشاركة المتميزة لفريق تمريض العمليات:

ا اماني سيد – تمريض عمليات.

ا محمد جمعه – تمريض عمليات

اابتسام رشدي – رئيس تمريض العمليات .

وقام بالرعاية الطبية للطفلة نخبة من أمهرأخصائي الأطفال وحديثي الولادة :

الدكتور محمد احمد علي

الدكتورمحمود عبد الجواد

الدكتورة منى حسن

تحت إشراف الدكتورة رحاب مصطفي – رئيس قسم الحضانات

والاشراف العام للدكتور الطاهر صلاح الدين – مدير مستشفى إيزيس التخصصي.