بحضور وزير الموارد المائية والري والسفير الياباني بالقاهرة.. محافظ المنيا يشارك في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - يشارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم في الاحتفال ببدء أعمال إحلال وتجديد قناطر ديروط، حيث استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، يرافقه محافظ المنيا وأوكا هيروشي سفير دولة اليابان بالقاهرة وكاتو كين ممثل وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" وذلك خلال زيارتهم اليوم للمحافظة لحضور احتفال بدء الأعمال بمشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط الجديدة وتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة أسيوط والوقوف على معدلات التنفيذ.

أعرب محافظ المنيا عن خالص سعادته للمشاركة في الاحتفال بمشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط الجديدة، والتي تهدف إلى تحسين حالة الرى لزمام 1.5 مليون فدان، تمثل 20% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر في خمس محافظات وهي (-أسيوط-المنيا بني سويف-الفيوم والجيزة) وبما يضمن توزيع منتظم للمياه على الفروع السبعة التي تغذيها مجموعة قناطر ديروط.. مما سيساهم في زيادة معدل إنتاجية الفدان في الزمامات الزراعية التي تخدمها مجموعة قناطر ديروط.

وقال محافظ أسيوط في تصريحات صحفية له اليوم - إن زيارة وزير الموارد المائية والري للمحافظة اليوم تتضمن تفقد أعمال تنفيذ مشروع انشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بمركز ديروط بشمال المحافظة والوقوف على معدلات التنفيذ وحضور الاحتفال ببدء العمل بالمشروع بالإضافة إلى تفقد ومتابعة أعمال تأهيل وتبطين بعض الترع والمصارف بمركز ديروط ضمن المشروعات التي تنفذها وزارة الري بالمحافظة تحت إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقي والإدارة العامة لري أسيوط ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

استهل الوزير زيارته بلقاء المهندسين والعاملين بمشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط لمتابعة سير العمل بالمشروع مؤكدا أن تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين يقعان على رأس أولويات العمل وأنه سيتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر لضمان إنجاز المشروعات القومية الكبرى طبقاً للبرنامج الزمني مطالبًا بتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه في مصر مكلفًا المهندسين برفع مخلفات ونواتج تطهير الترع بجميع القرى والمراكز بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وتوفير كافة سبل الدعم لرفع المخلفات تحسين مناسيب المياه بنهايات الترع.