وزير القوى العاملة: جاهزون لإرسال عمالة مصرية إلى السوق البرتغالية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاته، على جاهزية الوزارة للتعاون مع الجهات المختصة فى دولة البرتغال، وتوفير فرص عمل لعمالة مصرية مدربة لمهن يحتاجها سوق العمل البرتغالى.





وأوضح الوزير، خلال لقائه صباح اليوم الخميس بمكتبه بديوان عام الوزارة، السفير وائل النجار سفير مصر لدى دولة البرتغال قبل استلام مهام عمله؛ لبحث سبل توفير سوق عمل جديدة للعمالة المصرية بالبرتغال، أن وزارة القوى العاملة تضع ملف التدريب والتشغيل على رأس أولوياتها فى إطار سياسات الدولة المصرية نحو فتح آفاق جديدة وتعاون مع بلدان خارجية خاصة فى ملف "فرص العمل "، موضحا أن "الوزارة" لديها كل الآليات الخاصة بالتنسيق من أجل رعاية وحماية العمالة المصرية الراغبة للعمل بالخارج. وأكد السفير على عمق العلاقات "المصرية - البرتغالية" فى مختلف المجالات، وأن "الدولتين" سيقومون بتوقيع مذكرة تفاهم قريبا للتعاون وفتح سوق عمل جديد للعمالة المصرية فى قطاعات ( الزراعة – السياحة – والتشييد والبناء)، مثمناً استجابة وزارة القوى العاملة فى التعاون لتوفير العمالة المدربة للعمل فى البرتغال .

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