عاجل.. وزيرة التخطيط: الهدف من برنامج صندوق النقد تحقيق النمو المستدام

جدة - نرمين السيد - قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الهدف من برنامج صندوق النقد الدولى تحقيق النمو المستدام وزيادة قدرة الاقتصاد المصرى على التصدير ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل لائقة.





وأوضحت خلال مؤتمر صحفى الآن، بالإضافة إلى الإصلاحات المؤسسية لتدعيم قدرة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره الأساسى فى دفع عجلة التنمية. من جانبها قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى، إن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولى توصلا إلى اتفاقية لمدة 6 أشهر لتمويل الموازنة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار. وأضافت خلال مؤتمر صحفى، مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، أن البنك النقدى يقر الاتفاقية قريبا، لافتة إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية كانت لها تأثيرات على العالم.

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