بتوجيهات رئاسية.. الأوقاف توزع 600 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الأوقاف، مبادرة (حق الوطن) والتى ستتم من خلالها، مضاعفة كمية اللحوم التى توزعها الوزارة شهريا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتى طن لحوم، توزع على مائتى ألف أسرة شهريا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى.





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