عاجل- «النقد الدولى»: التوصل لاتفاقية تمويل مع مصر بـ3 مليارات دولار

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال مؤتمر صحفى الآن، مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، أن البنك النقدى يقر الاتفاقية قريبا، لافتة إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية كانت لها تأثيرات على العالم.

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