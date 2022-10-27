إشادة موريتانية بتطور منظومة التعليم العالى المصرية فى عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وفى بداية اللقاء، شدد الوزير على عمق العلاقات المصرية الموريتانية فى المجالات المختلفة، وبخاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز هذه العلاقات وتوطيدها.

ولفت عاشور إلى حرص الدولة المصرية على تعظيم ومضاعفة أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، والسعى الدائم إلى دعم جهود التنمية والبناء بها، وإلى اهتمام الوزارة بتقديم أوجه الدعم للدارسين الموريتانيين فى الجامعات المصرية، وتوفير أفضل مناخ لهم.

وشدد على أن المنح الدراسية المقدمة للطلاب الموريتانيين للدراسة بالجامعات المصرية من خلال مبادرة "ادرس فى مصر"، تستهدف زيادة ودعم التبادل الثقافى والعلمى والتعليمى بين البلدين.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من تجديد البرنامج التنفيذى بين البلدين؛ بهدف تحقيق التواصل بين الجامعات المصرية ونظيرتها الموريتانية، وإجراء البحوث التطبيقية المشتركة، وقيام المتخصصين فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا فى البلدين بتبادل الزيارات.

ونوه بأن هذا البرنامج يقدم 150 منحة دراسية لطلاب دولة موريتانيا الشقيقة، مؤكدا استعداد الوزارة الكامل لاستيعاب أكبر عدد من هؤلاء الطلاب للدراسة بالجامعات المصرية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تجديد البرنامج التنفيذى فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى بين حكومتى مصر وموريتانيا، وكذا التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالمنح المقدمة سنويا لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا لدولة موريتانيا، وتعزيز التعاون الثنائى بين الجامعات المصرية والموريتانية.

ومن ناحيته، أعرب الوزير الموريتانى عن تقديره لمكانة مصر الرائدة على المستوى الإفريقى والدولى، مشيدا بما شهدته منظومة التعليم العالى المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من تطورات غير مسبوقة، خاصة فى مجال الإتاحة والتوسع فى إنشاء الجامعات الجديدة الحكومية، والأهلية والتكنولوجية، والخاصة، بالإضافة إلى فروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجدد الإشارة إلى ما تشهده مصر من تنظيم لعدد من الفعاليات الهامة، منها استضافة مصر للنسخة الثانية من الأسبوع العالمى للفرانكفونية العلمية، وتنظيم المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، متمنيا لهذه الفعاليات أن تحقق أهدافها المنشودة.

كما وجه وزير التعليم العالى الموريتانى، الشكر لحكومة مصر على دعمها المتواصل لأشقائها فى موريتانيا، ورعايتها للطلاب الموريتانيين الدارسين فى مصر، مشيدا بالدور المهم الذى يقوم به المركز الثقافى المصرى بموريتانيا فى نشر الثقافة المصرية، حتى أصبح معلما ثقافيا فى مدينة نواكشوط، وجسرا يسهم فى تحقيق التبادل الثقافى بين مصر وموريتانيا.

حضر اللقاء من الجانب المصرى، د. أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود.مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولى، ومن الجانب الموريتانى د.المختار الجيلانى الملحق الثقافى بالسفارة الموريتانية بالقاهرة، وأ.مريم سيد محمد مديرة التعاون الدولى بوزارة التعليم العالى الموريتانية.