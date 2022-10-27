وزير أردنى: استضافة مصر لمؤتمر المناخ يعد ذات أهمية كبيرة للعالم أجمع

جدة - نرمين السيد - وقال المفلح، فى حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالأردن، إن مؤتمر المناخ COP27 والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، يعد فرصة لعرض التحديات البيئية التى يمر بها العالم العربى وتأكيدا على الرغبة العربية القوية لمواجهة تلك التغيرات والتحديات.

وكشف وزير التنمية الاجتماعية الأردنى، عن أن بلاده ستكون حاضرة بقوة فى هذا المؤتمر وبحضور العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى وكبار المسؤولين الأردنيين، مشيرا إلى أن الأردن لديه ورقة عمل كبيرة سيتم تقديمها ومناقشتها للتأكيد على دورها المساهم مع مصر والعالم فى مكافحة تلك التغيرات المناخية الخطيرة.

ونوه بأن الأردن سيقدم ملفا خاصا بالحماية الاجتماعية باعتباره مساهم بشكل كبير فى مواجهة التحديات والأزمات البيئية التى أصبحت حاليا موجودة فى كافة بلدان العالم، موضحا أن معظم المؤتمرات التى تعقد، كل فى مجاله، لديها بنود تخص الحماية الاجتماعية سنعمل على المساهمة فى تنفيذها.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة والأمن الغذائى سيكون حاضرا خلال مؤتمر شرم الشيخ باعتباره أمن قومى وتحدى كبير من تحديات التغيرات المناخية لما لها من تأثير على الزراعة كأزمة المياه والتلوث البيئى، معربا عن أمله فى أن يكون المركز الإقليمى للأمن الغذائى والمزمع إقامته فى الأردن حلا سريعا وجذريا لأزمة الغذاء فى المنطقة والعالم العربى وخصوصا فى ظل أزمة أوكرانيا التى أعطت مؤشرات على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى فى المنطقة العربية.

وبشأن التعاون المصرى الأردنى فى قطاع التنمية الاجتماعية، أشاد وزير التنمية الاجتماعية الأردنى بقوة العلاقات المصرية - الأردنية فى كافة المجالات ومنها الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن العلاقات المصرية الأردنية مستمرة فى مسيرتها التعاونية والتبادلية.

وأضاف أن وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، تعمل بالتوازى مع جهود وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، على تعزيز وتأكيد وترجمة التطلعات والتوجيهات التى يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى فى ذات الشأن.

ولفت المفلح إلى أنه فى بداية العام الجارى عقدت اجتماعات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مصر وتم خلالها التأكيد على التعاون فى إطار الحماية الاجتماعية والتضامن الاجتماعى ودعم المجهود الأردنى والمصرى فى إطار الاهتمام بالمواطن فى كلا البلدين.

وفيما يخص التجربة المصرية فى مكافحة المخدرات والفقر فى ظل التحديات التى يواجهها الأردن بسبب محاولات تهريب المخدرات على الحدود الأردنية، قال أيمن المفلح إن التجربة المصرية سباقة فى تلك الأمور وخصوصا مكافحة المخدرات ومواجهة الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية.

وأوضح أنه لا يوجد بنك اجتماعى فى المنطقة العربية إلا فى مصر ويقدم خدمات الحماية الاجتماعية، معربا عن تطلع الأردن للاستفادة من الخبرات المصرية فى هذه المجالات حتى يتم اختصار الوقت وتنفيذ وسائل المكافحة وتحقيق الحماية الاجتماعية.

وتابع وزير التنمية الاجتماعية الأردنى، أن بلاده فى طليعة الدول التى بدأت بترجمة أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، باعتبارها إطار للحماية الاجتماعية، إلى ممارسات تشريعية ومؤسسية نموذجية تعكس الإرادة السياسية للنهوض بواقع الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدا أن الملك عبدالله الثانى من أكبر الداعمين للأشخاص ذوى الإعاقة.

ورأى أن الأردن كان الأول بين دول المنطقة التى تضع قانونا عصريا مناهضا للتمييز،مشددا على ضرورة التعاون العربى العربى من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية والمساواة بين الجميع.

و حول اجتماعات المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والتى اختتمت مؤخرا بالأردن، كشف وزير التنمية الاجتماعية الأردنى أن الاجتماعات ناقشت العديد من الملفات التى طرحها الوزراء والمكتب التنفيذى، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى توصيات ليتم طرحها فى القمة العربية المقرر عقدها فى الجزائر الشهر المقبل.

وأشاد بورقة العمل المصرية التى قدمتها وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الاجتماعات فيما يخص التضامن والدعم للأسر الفقيرة خاصة عقب التحديات التى أظهرتها جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية التى نمر بها حاليا.

وأثنى على التوصيات التى تم استخراجها من المناقشات خلال هذه الاجتماعات، كاشفا عن دعم نقدى ومالى سيتم تقديمه للدول من خلال صندوق التضامن فى جامعة الدول العربية لتنفيذ بعض الورش وبعض الأعمال والمشروعات ليكون الاستفادة فيها للدولة والأسر المتضررة جراء التحديات الراهنة.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية الأردنى، أن الأزمات والتغيرات الراهنة شكلت تحديات كبيرة أمام العالم العربى، مشددا على ضرورة التحرك والتعاون العربى من أجل مزيد من المواجهة المشتركة.

وشدد المفلح على ضرورة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وسياسات الحماية الاجتماعية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد والظواهر الاجتماعية والتى تشكل تحديات جمة أمام الدول والحكومات مع استمرار وتفاقم الأزمات وخصوصا الاقتصادية منها.