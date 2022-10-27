وزير التعليم: توجيهات رئاسية بزيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشى؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك بالتعليم، وزيادة عدد المدارس المصرية اليابانية.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الخميس، رحب الوزير بالحضور، مشددا على العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر واليابان فى مجالات التعليم، والتى كان من ثمارها العديد من المشاريع المشتركة.

وأوضح حجازى، أن تجربة المدارس المصرية اليابانية تحمل 3 ميزات رئيسية؛ هى أن جوهر التعليم اليابانى يكمن فى الشخصية المتكاملة للطفل وهو ما يتفق أيضا مع هدف نظام التعليم الجديد، حيث يهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين كما أن صيغة التعلم الجماعى تنمى مهارات التواصل مع الآخرين.

وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت بزيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن جوهر التعليم اليابانى يتوافق مع منظومة التطوير فى مصر، وهذا أساس تنفيذ مشروع المدارس المصرية اليابانية.

من جهته، رحب السفير اليابانى بدعم التعاون المشترك مع مصر، ونقل الخبرات اليابانية بمجال التعليم وتعزيز الشراكة القوية بين الدولتين، مؤكدا اعتزاز اليابان بتجربة المدارس المصرية اليابانية والعمل على زيادة أعدادها فى المستقبل.

وأضاف أن اليابان تهتم بالعنصر البشرى فى التعليم، وانتقاء أفضل الطلاب وتقديم تدريب عملى يحقق لهم أعلى مستوى من التأهيل.

حضر الاجتماع نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولى.