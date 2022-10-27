وزارة التنمية المحلية تتابع توقيع بروتكول تعاون بين محافظتى دمياط و الشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 11:26 صباحاً - فى إطار جهود الدولة لتمكين المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً ، لدورها الهام فى دعم التنمية الشاملة والمتكاملة فى المحافظات....

وفى ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتعميم التجارب الناجحة بين المحافظات ، بما يساهم فى الإسراع بتحقيق التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030...

تابعت وزارة التنمية المحلية بروتوكول التعاون الذى تم توقعيه بين محافظتى دمياط و الشرقية ، لنقل تجربة محافظة دمياط ( المدينة الآمنة والتعلم مدى الحياة) لمحافظة الشرقية ، بما يلزم من خبرات وأسس واضحة لبناء مدينة تعلم حيوية ومستدامة ، و ذلك بعد فوز محافظة دمياط بجائزة اليونسكو "لمدن التعلم مدى الحياة" ، و لتنفيذ تجربه مماثله بمحافظة الشرقية كمشروع "المدينة الآمنة الخالية من العنف ضد النساء والفتيات" ، والذى نفذته دمياط بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN women ، لتحقيق محاور الاستراتيجية التى تتبناها الدولة لتمكين المرأة على كافة المستويات و تعزيز مجالات ريادة الأعمال للمرأة وتأهيلها لسوق العمل ، وفتح أفاق جديدة للتعاون بين المحافظتين.

حضر مراسم توقيع البروتوكول المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ، واللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط ، والمستشار هيثم غندور المستشار القانوني لمحافظة دمياط.

وأكدت د.منال عوض محافظ دمياط أن البروتوكول يشمل التنسيق بين المحافظتين لعمل أنشطة مشتركة من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لسيدات محافظة الشرقية ، للتدريب على الحرف اليدوية المختلفة ، وآليات إدارة المشروعات من خلال حساب مدخلات ومخرجات المنتج ، و اجراء دراسات جدوى للمشروعات ، لتصبح سيدات الشرقية رائدات أعمال ، علاوة تنفيذ ندوات توعوية و تثقيفية التى تحتضنها المدينة الآمنة فى مجالات متعددة ، لافتة الى انه بموجب البروتوكول ، ستستضيف محافظة الشرقية شباب من محافظة دمياط لمدة أسبوع لزيارة المناطق والمعالم السياحية بها مثل " مناطق آثار صان الحجر و آثار تل بسطة و الصيد البرى ومسار العائلة المقدسة " وكذلك إتاحة الفرصة لسيدات و شباب دمياط لتعلم زراعة البردى خاصة مع ادراج محافظة الشرقية ضمن التراث اللامادي بمنظمه اليونسكو لشهرتها فى هذا المجال .

وأوضح د. ممدوح غراب محافظ الشرقية أن البروتوكول يتضمن أيضا تنفيذ ورش عمل و تنظيم معارض تسويقية مشتركة و متبادلة بين المحافظتين ، بما يساعد على فتح أسواق جديدة ونقل التجارب الناجحة ، والمساهمة الفعالة لرفع وعى الشباب برياده الأعمال.

وأضاف محافظ الشرقية أن البروتوكول نص أيضا على تنفيذ معسكر مشترك بين شباب المحافظتين لإعداد مقترح مشروع للتعلم والإستدامة قابل للتطبيق وعرض مخرجات المعسكر لدراسة إمكانيه التكرار ، وكذلك المشاركة وحضور الندوات التوعوية والتثقيفية بالمجالات المختلفة ( صحية ، نفسية ، سلوكية ، تعليمية ، مكافحة المخدرات والإدمان ، تربية الطفل) ، ودعوة مجموعة من الشباب والمهتمين بالخيول العربية الأصيلة من محافظة دمياط لحضور مهرجان الخيول الذي يقام خلال شهر سبتمبر كل عام بمدينة بلبيس في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى .