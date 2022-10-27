محافظ أسيوط يستقبل وزير الموارد المائية والرى والسفير الياباني بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 11:26 صباحاً - استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،منذ قليل، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري يرافقه أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بالقاهرة وكاتو كين ممثل وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وذلك خلال زيارتهم اليوم للمحافظة لحضور احتفال بدء الأعمال بمشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط الجديدة وتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة أسيوط والوقوف على معدلات التنفيذ.

وقال محافظ أسيوط – في تصريحات صحفية له اليوم - إن زيارة وزير الموارد المائية والرى للمحافظة اليوم تتضمن تفقد أعمال تنفيذ مشروع انشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بمركز ديروط بشمال المحافظة والوقوف على معدلات التنفيذ وحضور الاحتفال ببدء العمل بالمشروع بالإضافة إلى تفقد ومتابعة أعمال تأهيل وتبطين بعض الترع والمصارف بمركز ديروط ضمن المشروعات التي تنفذها وزارة الرى بالمحافظة تحت إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقي والإدارة العامة لري أسيوط ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حيث استهل الوزير زيارته بلقاء المهندسين والعاملين بمشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط لمتابعة سير العمل بالمشروع مؤكدا أن تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين يقعان علي رأس أولويات العمل وأنه سيتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر لضمان إنجاز المشروعات القومية الكبرى طبقاً للبرنامج الزمني مطالبًا بتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه في مصر مكلفًا المهندسين برفع مخلفات ونواتج تطهير الترع بجميع القرى والمراكز بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وتوفير كافة سبل الدعم لرفع المخلفات وتحسين مناسيب المياه بنهايات الترع.

حضر الاستقبال العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والنائب حمادة زهير فولي عضو مجلس النواب والمهندس حسام طاهر نائبًا عن رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى والمهندس عز الدين محمود طلب المهندس المقيم بالمشروع والمهندس حاتم مختار رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسيوط ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس عمر سيف النصر مدير عام رى أسيوط.