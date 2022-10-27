وزير التنمية المحلية : تنفيذ 42 دورة تدريبية استفاد منها 1489 متدرباً...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 11:26 صباحاً - استكمالاً لتحقيق رؤية وأهداف خطة عمل وزارة التنمية المحلية وطموحاتها فى وجود إدارة محلية قوية وفعالة مستجيبة ، وتحقق رضا المواطنين ... تعمل الوزارة على قدم وساق من خلال ذراعها التدريبي بسقارة على تنمية وتطوير مهارات العاملين بالمحليات على مستوى جميع المحافظات ، وتحفيز الموظفين واستثمار قدراتهم بما يعود بالنفع على الوصول الى الأهداف المنشودة لها.

و أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مركز التنمية بسقارة نجح على مدار 11 أسبوع فى تنفيذ 42 دورة تدريبية وورشة عمل من خطته للعام الحالى 2022 ، و استفاد من هذه الدورات (1489) متدرب من جميع المحافظات مشيراً الى ان التدريب ركز على تنمية وتطوير وتوسيع آفاق السلوكيات الإداريّة ذات العلاقة بالمرونة في العمل ، والتفكير المنظّم والتعامل والقدرة على حل المشكلات المختلفة والتعامل معها ، والقدرة على التأقلم مع التغييرات وظروف العمل الجديدة ، وامتصاص غضب الآخرين ، وتنمية مهارات الإستماع والإبتكار والإتّصال والتواصل مع المواطنين.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة سينفذ فى اسبوعه الـ12 دورة تدريبية جديدة بتكليف رئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، و ذلك نظراً لأهميتها الملحة في الوقت الراهن عن (خطط بناء القدرات التفاعلية واليات متابعة التدريبات) ، و تستهدف 25 متدرباً من مديري الموارد البشرية ومسئولى التدريب والموراد البشرية بالوزراة ، ويشرف على تنفيذها برنامج تنميه صعيد مصر بالتنسيق مع اتحاد البلديات الهولندى ، موضحاً أن التدريب أثناء الخدمة يٌعد ذو أهمية كبيرة نظرا لما يُهيئه للموظف من معارف ومهارات جديدة تتطلبُها الوظيفة ، أو من خلال تعرُفه على أفضل الحلول للمُشكلات التي يواجِهُها أثناء ممارسته لعمله ، مما يُزيده تمَكُناً في أداء عمله ويُساعده على تجنب الأخطاء ، ليصل بذلك الى المستوى المنشود الذي نطمح اليه لتحقيق للرقي والتقدم فى الجمهورية الجديدة .

ولفت اللواء هشام آمنة الى ان التدريب سيركز على عدة موضوعات منها : التعريف ببربنامج تنمية صعيد مصر وخطة تعميم الممارسات واجراءتها و اهداف مكون بناء القدرات والخطة التشاركية المبنية علي تقدير الإحتياجات والإعتبارات الفنية واللوجستية قبل واثناء تنفيذ الخطة وكيفية تصميم استمارة تحديد الاحتياجات ومفهوم المتابعة و التقييم اثناء وبعد تنفيذ خطة بناء القدرات مشيراً الى انه التدريب سيتضمن التطبيق العملى للتأكد من وصول المعلومات اللازمة للمتدربين وقدرتهم على التنفيذ الفعلي بعد اجتيازهم التدريب داخل العمل.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الاسبوع التدريبي الـ12 سيتضمن ايضا عقد دورة اعداد المدربين الأساسية TOT و يستفيد منها 71 متدرب ، وتًعد هذه الدورة بالغة الاهمية وحجر الاساس للدورات التدريبية الفعالة ، حيث تقوم بإعداد المتدربين ليصبحوا مدربين ذوي كفاءات عالية ، ويتم الاستفادة منهم في مجال التدريب ، مشيراً الى ان الدورة تتناول مفهوم الحقيبة التدريبية والمكونات الاساسية لها ، و أسس وطرق إعدادها ، والأدوات والتقنيات الفنية في تصميمها وتحليل الاحتياجات التدريبية ، وصياغة الأهداف وفقاً للاحتياجات ، وإرشادات للمدربين الجدد لتساعدهم على تكوين الشخصية ، وتنمية مهاراتهم العملية والعلمية ، والتحكم الصوتي في التدريب ، والالقاء واستثمار العائد من التدريب ، إضافة الى تعلم احدث الاساليب الحديثة فى التدريب منها التدريب التسويق الالكتروني للمدرب ، والتدريب الالكترونى عن بُعد .

وقال الوزير أن التدريب يُعتبر خياراً استراتيجياً تتطلع الوزارة من خلاله ، لإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل بالإدارة المحلية مشيراً الى ان الاسبوع الـ12 سيتتضمن ايضا استمرار دورتى اساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الالكترونيه Programming Basics - ،و دورة لغة انجليزية ويستفيد منهما 53 متدرب .

وفي نفس السياق.... احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس ، بتخريج 56 متدرباً اجتازوا دورتى انماط التقدير والمهارات النفسية لمجتمع أكثر تطوراً ، والتأهيل للتقدم لمسابقات الترقي للوظائف القيادية.