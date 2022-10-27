وزير القوى ينتصر لحقوق 7 من ”ذوي الهمم”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 11:26 صباحاً - إنتصر وزير القوى العاملة حسن شحاتة لـ7 من "ذوي الهمم"،ووجه بتعينهم في شركات خاصة،وقرر نقل مدير مديرية أسيوط لرفضه إستقبالهم بشكل لائق ،وتنفيذ مطالبم..وكان "الوزير" قد إستقبل بديوان عام "الوزارة" 7 من "المكفوفين "وهم:ابراهيم حسن علي،واسامة محمود احمد ،ويوسف عبدالعال عارف،وحسين محمد عبدالصبور،وأحمد حسن جودة ،ومحمد عاطف ثابت،واحمد جمال زين،وإستمع إلى مطالبهم،ومشاكلهم.

وكشف بيان صحفي عن "الوزارة" اليوم الخميس عن تعيين ٧ من ذوي الهمم من "المكفوفين" من محافظة أسيوط، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العامله ، بسرعة توفير فرص عمل لهم بعد ان التقى بهم مطلع الاسبوع الجاري بديوان عام الوزارة وإستمع لمطالبهم ومشاكلهم،ووعدهم بتوفير فرص عمل خلال أقرب وقت..وجاء في "البيان" أن الـ ٧ شباب من ذوي الهمم تم تحرير عقود عمل لهم من خلال شركتين بالمدينة الصناعية بالعاشر من رمضان للعمل عن بعد، تزامنا مع افتتاح "الوزير" لملتقى التوظيف بمدينة العاشر هذا الاسبوع.

الجدير بالذكر ان "الوزير" عقب لقائه بهم ،وجه بنقل مدير مديرية القوى العاملة باسيوط حازم حسن، للعمل بمحافظة اخرى بالوجه البحري ،لتقصيره في رعايتهم وتوفير فرص عمل مناسبة،وإستقبالهم بشكل أدمي .