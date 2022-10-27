صحف الكويت تبرز تأكيد السيسى أن علاقات مصر والإمارات نموذج مثالى عربيا

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الخميس تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن العلاقات المصرية - الإماراتية تمثل نموذجا مثاليا للعلاقات الطيبة القوية التى تجمع دولتين وشعبين شقيقين.





وقالت صحيفة الأنباء الكويتية تحت عنوان السيسى: مصر والإمارات نموذج مثالى للعلاقات بين دولتين شقيقتين أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجا مثاليا للعلاقات الطيبة القوية التى تجمع دولتين وشعبين شقيقين، حيث تسود القيم الصادقة الحقيقية من الأخوة والمودة والتوافق بين الشعبين والتى نلمسها ونقدرها ونعتز بها، مضيفا "ن الشعبين المصرى والإماراتى دائما على قلب رجل واحد".

وفى صحيفة الجريدة وتحت عنوان السيسى: علاقتنا مع الإمارات نموذج مثالى للعلاقات العربية

قالت الصحيفة أنه وسط احتفالات رسمية فى مصر والإمارات بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات بين الدولتين العربيتين، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى،إن الشعبين المصرى والإماراتى دائما على قلب رجل واحد، واعتبر العلاقات بين البلدين «نموذجا مثاليا للعلاقات الطيبة القوية التى تجمع دولتين وشعبين شقيقين بين الدول العربية».

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسى، أشاد بتاريخ العلاقات المصرية الإماراتية، التى وصفها بالمتميزة ومثار فخر، واستذكر المقولة التاريخية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إبان حرب أكتوبر 1973، بأن "البترول العربى ليس أغلى من الدم العربى".

وفى صحيفة السياسة الكويتية وتحت عنوان السيسى ومحمد بن راشد: الإمارات ومصر على قلب رجل واحد قالت الصحيفة أن الرئيس السيسى قال فى كلمته امس بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية - الإماراتية، "إن العلاقات بين الدولتين، وعلى اختلاف القيادات والحكومات، تظل نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات المتميزة بين الدول العربية الشقيقة، فالتفاهم وتطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة، هى مما نفخر به فى مصر بداية من المؤسس العظيم للدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" صاحب الموقف والمقولة التاريخية، إبان حرب أكتوبر 1973، بأن: "البترول العربى ليس أغلى من الدم العربى".