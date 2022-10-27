محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالقطاعات الخدمية

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جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، رؤساء الهيئات والشركات، مديرى المديريات الخدمية، جهاز التعمير، مهندسى دار الهندسة.
ناقش المحافظ، الموقف التنفيذى للمشروعات التى يجرى تنفيذها بالقرى المستهدفة، وذلك بهدف اكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مشيراً إلى أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين وتحسين جودة الحياة فى قرى الريف.
وشدد المحافظ، على ضرورة العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، موجها رؤساء المراكز بالإشراف الميدانى على الجهات المنفذة والتنسيق معهم لتذليل كافة العقبات، وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة، للانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد.
الجدير بالذكر، أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، يستهدف 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزى سمالوط وبنى مزار، بإجمالى 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف توصيل كافة الخدمات والمرافق والخدمات لكافة فئات المواطنين.
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